Reacția lui Felix Baumgartner după ce s-a spus că s-a despărțit de Mihaela Rădulescu. Acum lucrurile sunt foarte clare. “O regină…”

Felix Baumgartner pune punct speculațiilor potrivit cărora el și Mihaela s-au despărțit.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner par să se înțeleagă mai bine ca niciodată. Cel puțin asta se înțelege din postarea lui Felix, care are numai cuvinte de laudă la adresa iubitei sale.

Felix Baumgartner a postat pe Instagram o imagine cu coperta VIVA! de octombrie, a cărei protagonistă este Mihaela Rădulescu. Dar asta nu e tot. Mesajul scris pe copertă nu mai lasă niciun fel de îndoială: Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu NU s-au despărțit.

“Check out my girl! A queen în every aspect! (Priviți-o pe iubita mea! O regină în toate aspectele)”, a scris Felix Baumgartner pe coperta VIVA! de octombrie, pe care apare Mihaela Rădulescu.

Mihaela a vorbit despre relația cu Felix

La rândul ei, în numărul de octombrie, Mihaela Rădulescu a vorbit despre relația cu Felix Baumgartner, lămurind că nu o interesează gura lumii, atât timp cât trăiește o fericire reală.

“Orice relație neconvențională, mai ales între doi oameni publici, e dezbătută în cel mai convențional mod cu putință de presă și de public. Credeți ce doriți, eu trăiesc numai ce-mi place. Și cred că am dovedit asta de mult.

Recomandări Nou studiu: cât de “curată” este energia nucleară față de cea regenerabilă și cum se va adapta România?

Nici până azi nu știu de ce m-am îndrăgostit de un bărbat din singura categorie pe care am evitat-o cu strictețe – cea a playboy-lor, a donjuanilor de profesie. (zâmbește)

Am învățat să-mi prețuiesc mult mai mult viața privată. Și am constatat că am numai de câștigat de-aici, atât eu, cât și familia mea. Nu mai vreau să mă mărit, nu trăiesc ce vor alții, ci doar ce are sens total pentru mine.

Și dacă o relație cu un bărbat de pe altă planetă mă face fericită și trebuie să ne întâlnim în cosmos ca să fim fericiți, o s-o fac, fără selfie.

Știu că pare ciudat să nu trăiești în aceeași casă, oraș, țară cu bărbatul tău, dar la fel de ciudat poate fi să-ți împarți patul sau gândurile cu un om pe care nu-l mai iubești sau care are pe alta.

Nu trăim la fel, nu gândim la fel despre iubire și libertate, nu simțim la fel, deci haideți să mai și acceptăm că și cuplurile pot avea diverse forme de fericire și de conviețuire.

Iar dacă nu puteți accepta, eu tot vă doresc fericirea mea, pentru că e reală și întreagă”, ne-a spus Mihaela Rădulescu.

Citeşte şi:

România a primit a doua cea mai mare cantitate de Remdesivir din dozele cumpărate de Comisia Europeană. Dar criza globală de Remdesivir afectează şi ţara noastră

Filmările pentru “Jurassic World: Dominion”, suspendate din cauza Covid

O localitate din Galaţi, în carantină după creșterea cazurilor de COVID. Poliţia a instituit filtre la intrarea şi ieşirea din comună

PARTENERI - GSP.RO "Te insori cu frumoasa si ramai cu proasta" Afirmație incredibila a unui fost jucător de la FCSB, după ce a divorțat de o bombă sexy

PARTENERI - PLAYTECH A apărut noua declarație pe proprie răspundere. Este valabilă începând de azi

HOROSCOP Horoscop 8 octombrie 2020. Scorpionii sunt siguri pe ei când își fac planuri legate de investiții și economii

Știrileprotv.ro Povestea fraților care au rămas fără tată, iar mama i-a părăsit. Au primit o casă nouă de la „Visuri la cheie”

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021