Reacția lui Florin Salam după ce copiii lui au fost jigniți. Manelistul a făcut un live pentru cei care îl urmăresc. „Eu sunt mai zăpăcit”

Manelistul nu pune la suflet răutățile internauților, însă de această dată a fost deranjat de mesajele jignitoare aduse la adresa copiilor săi.

„Și ce dacă a zis? Păi, ăștia sunt urâți? Dacă și eu am copii urâți, înseamnă că sunteți chiori! Puteți să spuneți ce vreți voi, dar să spuneți că am copii urâți… Eu am cei mai frumoși copii. N-ați văzut-o pe Betty, Dani, Rania, Măriuța, Dani cel mic, să nu mai zic de Roxana mea. Eu sunt mai zăpăcit, dar când e vorba de familie, eu am cea mai frumoasă familie.

Știți și voi treaba asta. De ce să mă supăr? Dacă și de mine spuneți că am copii urâți…”, a spus Florin Salam, în cadrul unui live pe pagina sa de TikTok.

Roxana Dobre, soția lui Flori Salam, a avut și ea o reacție cu privire la cei care le critică familia. Roxana trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu celebrul manelist de mai bine de 8 ani, iar în anul 2021, cei doi au decis să își unească destinele.

„Dacă sunt frustrați și sunt oameni răi… Nu avem cum să fim pe placul tuturor! Dacă am lua în calcul toate prostiile…”,a adăugat și Roxana Dobre, soția manelistului.

Ce spunea Roxana Dobre despre infidelitate

„Pentru o seară nu e nicio problemă. Îl dau eu, nu mă deranjează. M-ar deranja și asta i-am spus-o și soțului meu de când l-am cunoscut pentru că știind meseria și fiind tot timpul înconjurat de femei. I-am spus, dacă faci ceva fără să simt eu atunci când mergi la concertele tale, dar fără să știu eu și fără să aud eu, nu mă afectează.

Dar dacă încerci să îți faci pe altcineva în paralel cu mine, adică amantă, pot să am și 10 copii cu tine că nu aș accepta niciodată.

Și nu din frustrare, ci pentru că mă uit la mine și știu ceea ce pot ca și femeie și ceea ce îți ofer și atunci nu am de ce să fiu eu pe locul doi niciodată”, a mărturisit Roxana Dobre în podcastul Cristinei Șișcanu, „După faptă și răsplată”, citat de Spynews.

