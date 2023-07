Gabi Bădălău, fostul soț al cântăreței Claudia Pătrășcanu, a avut o reacție surprinzătoare după ce a aflat că aceasta ar avea un nou iubit și ar fi primit inelul de logodnă. Vestea a stârnit curiozitatea și interesul publicului, care a fost nerăbdător să afle reacția lui Gabi Bădălău cu privire la acest subiect.

Surprinzător, omul de afaceri nu a fost deloc interesat sau afectat de faptul că fosta lui soție ar putea ajunge din nou în fața altarului. Claudia Pătrășcanu nu a făcut până în prezent nicio declarație oficială cu privire la noul ei iubit și inelul de logodnă.

„Să fie sănătoasă! Nu vreau să comentez nimic!”, a declarat Gabi Bădălău pentru Click!. În prezent, omul de afaceri din Bolintin Vale are o relație cu Bianca Drăgușanu.

Claudia Pătrășcanu s-a fotografiat cu inelul pe deget

Claudia Pătrășcanu, cunoscuta cântăreață și fostă soție a lui Gabi Bădălău, a stârnit curiozitatea fanilor prin postarea unei fotografii în care apare cu un inel pe deget. Această imagine a alimentat speculațiile cu privire la o posibilă relație amoroasă sau chiar logodnă a artistei.

Fotografia a fost postată pe rețelele de socializare, iar în descrierea acesteia Claudia Pătrășcanu a menționat doar un misterios „Da sau nu?”. Aceasta a declanșat o serie de întrebări și presupuneri cu privire la semnificația inelului. Fanii sunt foarte curioși să afle ce se întâmplă în acum în viața Claudiei Pătrășcanu, și și-au exprimat dorința de a afla mai multe detalii despre această situație.

Ce spunea Claudia Pătrășcanu despre despărțirea de Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu, cântăreață, fostă membră a trupei Exotic, trupa din care au făcut parte Andreea Banică și Julia Chelaru, și-a deschis sufletul în fața lui Mihai Ghiță, în emisiunea „În Oglindă”, ediție difuzată la Kanal D2 duminică, 23 aprilie. Printre multele subiect abordate în emisiunea „În Oglindă”, Claudia Patrășcanu a ales să vorbească și despre unul dintre cele mai sensibile subiecte, despărțirea de tatăl copiilor ei.

„După puțin mai mult de trei săptămâni am rămas însărcinată. Foarte rapid. A fost un moment în care nu trebuia să rămân însărcinată. Așa a vrut Dumnezeu! Eu cred că așa ne-a fost dat. Regretul meu este că noi nu am ajuns să ne înțelegem. Eu mi-am dorit întotdeauna acest aspect. Noi nu am reușit să rămânem în relații frumoase. Dacă nu erau anumite persoane care să se bage în viața noastră, rămâneam în relații frumoase pentru copii. În căsnicia noastră au fost persoane care s-au băgat. Din chestia asta am învățat un lucru: să nu mă bag niciodată în viața lor. Diverse persoane au intervenit și s-au băgat în căsnicie și după ce am terminat”.

Claudia Pătrășcanu povestește că schimbarea comportamentului fostului ei soț s-a produs în momentul în care a început să primească foarte mulți bani de la familie. Gabi Bădălău începuse să lipsească mult de acasă și să nu mai fie interesat de copii. Potrivit declarațiilor făcute de Claudia, omul de afaceri avea și o viață dublă.

„Avea atât de mulți bani… banii îți iau mințile. Nu mai venea pe acasă, avea o amantă. Atunci eu ca și femeie aveam nevoie de el. Nu m-am căsătorit să trăiesc singură cu copiii. Era de negăsit. De când s-a născut al doilea copil s-a schimbat. Pleca de la 11-12 ziua și mai venea a doua zi la 5-6 dimineața. Un an de zile așa s-a întâmplat.

Acest divorț nu a vrut să mi se dea. Așa au început amenințări, presiuni. Copiii vor afla la un moment dat. (…) Mi s-a interzis să mai cânt. Pentru că femeile în familia respectivă nu muncesc. Am reluat activitatea în momentul în care el nu mai acorda importanță familiei. Am renunțat la foarte multe lucruri pentru iubirea pe care i-am purtat-o. De multe ori îl puneam pe el pe primul loc. Acum realizez că nimeni nu ne-a spus nimic un sfat bun”.

