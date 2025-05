Kim Kardashian, celebra vedetă de televiziune și antreprenoare, a avut parte de un incident neplăcut în timp ce se îndrepta spre Met Gala 2025. Într-un moment tensionat, ea a mustrat un agent de securitate care i-a călcat rochia în timp ce părăsea hotelul Ritz-Carlton din New York.

Într-un videoclip devenit viral pe TikTok, Kim Kardashian, în vârstă de 44 de ani, poate fi văzută ieșind din hotel însoțită de fiica sa North West, în vârstă de 11 ani. Mulțimea de fani și paparazzi a fost martoră la momentul în care un agent de securitate a călcat accidental pe trena ținutei ei personalizate Chrome Hearts.

Kim Kardashian appears to scold security guard after he stood on her dress as she headed to the Met Gala wearing a leather hat and crocodile dress. pic.twitter.com/TlgvTDip02 — Oli London (@OliLondonTV) May 6, 2025

Incidentul a oprit-o pe loc pe vedetă. Conform expertului în citirea buzelor Nicola Hickling, citat de Page Six, Kim Kardashian i-ar fi spus bărbatului: „Poți să fii atent unde calci?”.

Ținuta pentru Met Gala 2025

În ciuda acestui incident, Kim Kardashian a strălucit pe covorul roșu al Met Gala. Tema evenimentului din acest an a fost „Superfine: Tailoring Black Style”, celebrând stilurile bărbaților dandy de culoare și importanța îmbrăcămintei în formarea identităților negre în diaspora atlantică.

Kim Kardashian a purtat un ansamblu Chrome Hearts cu corset, care i-a pus în evidență silueta. Ținuta a inclus o pălărie fedora din piele și părul lung, negru, aranjat în valuri elegante. Ea și-a completat look-ul cu trei coliere cu diamante, cercei asortați și două șiraguri de perle drapate în jurul șoldului drept.

O prezență constantă la Met Gala

Kim Kardashian a devenit una dintre cele mai îndrăznețe participante la acest eveniment anual de modă. Ea a debutat pe treptele Met în 2013 ca invitată a fostului ei iubit, Kanye West. Anul trecut, antreprenoarea miliardară a optat pentru o ținută cu corset brocat argintiu creat de John Galliano pentru Maison Margiela.

Alte momente notabile includ apariția sa din 2023 inspirată de Marilyn Monroe, care a determinat-o să slăbească aproape 10 kilograme, și rochia Balenciaga complet mascată din 2021, inspirată de West.

Kim Kardashian nu a fost singura membră a clanului Kardashian-Jenner prezentă la gala de anul acesta. Surorile ei vitrege mai tinere, Kendall și Kylie Jenner, au apărut de asemenea pe covorul roșu în ținute decoltate.

În ciuda incidentului neplăcut de la începutul serii, Kim Kardashian a reușit să atragă atenția și să impresioneze la Met Gala 2025, confirmându-și statutul de icon al modei și de prezență constantă la acest eveniment prestigios.

