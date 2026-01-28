Pe 27 ianuarie, Florin Piersic a împlinit vârsta de 90 de ani. Cu o zi înainte, pe 26 ianuarie, el a fost aniversat la Gala Aniversară – Florin Piersic 90, la Teatrul Național din București, unde colegi de scenă și fani l-au sărbătorit.

Momentul a fost regizat?

Marius Florea Vizante, Claudiu Bleonț, Medeea Marinescu, George Ivașcu și Mihai Bendeac au urcat pe scenă alături de Florin Piersic. Un moment inedit l-a oferit cel din urmă actor. Mihai Bendeac, costumat în Mărgelatu și călare pe cal, a apărut la gala aniversară a lui Florin Piersic.

Momentul lui a fost inedit chiar de la început, calul s-a comportat ca în grajd. Cei din sală au râs, dar au simțit și mirosul neplăcut. După eveniment, unii au considerat că totul a fost regizat, însă Mihai Bendeac îi întreabă pe Facebook cum pot crede așa ceva.

„Înțeleg că există cetățeni care cred că ce s-a întâmplat aseară a fost regizat. Eu sunt curios, însă, cum exact cred ei că s-a întâmplat regia? 😁😁😁 Dincolo de asta… La mulți ani, Florin Piersic! Mulțumesc, meștere, pentru toată bucuria adusă oamenilor! Plecăciuni”, a scris el.

Momentul lui Mihai Bendeac de la gala lui Florin Piersic

Costumat în Mărgelatu și călare pe un cal, Mihai Bendeac a susținut un moment în cinstea lui Florin Piersic pe scena Teatrului Național din București. A stârnit hohote de râs atât în public, cât și pe scenă cu momentul său.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

A făcut mai multe glume, iar, spre final, a coborât de pe cal și i-a sărutat mâna lui Florin Piersic. A făcut și câteva declarații: „Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult, mama e în sală, dar țin să spun asta. Nu cred că există topuri pentru actori, care sunt mai mari, mai buni profesional, nu cred în asta, dar cred că putem să ne gândim care actor e cel mai iubit.

Vreau să vă spun că din cauza sau datorită dumneavoastră, nu știu momentan, am atins un moment în care, nu vreau să transform asta într-o virtute, dar de foarte multe ori familia mea e mai puțin importantă decât publicul meu. Nu e ceva de lăudat, îmi pare rău că spun asta de față cu mama, de când mă știu pe această lume și în această profesie, eu m-am uitat la dumneavoastră ca la Dumnezeu și relația pe care dumneavoastră ați dezvoltat-o cu publicul de-a lungul timpului mi se pare că e absolut unică. Nu am să ajung niciodată așa cum sunteți dumnevoastră iubit”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE