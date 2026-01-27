Astăzi, 27 ianuarie, marele Florin Piersic a împlinit 90 de ani. Cu o zi înainte, pe 26 ianuarie, el a fost sărbătorit la „Gala Aniversară – Florin Piersic, 90 de ani”, la Teatrul Național din București, în prezența multor actori, artiști și fani.

Marius Florea Vizante, Claudiu Bleonț, Medeea Marinescu, George Ivașcu și Mihai Bendeac au urcat pe scenă alături de Florin Piersic, care a recitat, a cântat și a arătat că e într-o formă bună la 90 de ani. Un moment surprinzător și neașteptat a fost când Mihai Bendeac a urcat pe scenă.

Mihai Bendeac s-a costumat în Mărgelatu

Costumat în Mărgelatu și călare pe un cal, Mihai Bendeac a susținut un moment în cinstea lui Florin Piersic pe scena Teatrului Național din București. A stârnit hohote de râs atât în public, cât și pe scenă cu momentul său.

A făcut mai multe glume, iar, spre final, a coborât de pe cal și i-a sărutat mâna lui Florin Piersic. A făcut și câtrva declarații: „Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult, mama e în sală, dar țin să spun asta. Nu cred că există topuri pentru actori, care sunt mai mari, mai buni profesional, nu cred în asta, dar cred că putem să ne gândim care actor e cel mai iubit.

Vreau să vă spun că din cauza sau datorită dumneavoastră, nu știu momentan, am atins un moment în care, nu vreau să transform asta într-o virtute, dar de foarte multe ori familia mea e mai puțin importantă decât publicul meu. Nu e ceva de lăudat, îmi pare rău că spun asta de față cu mama, de când mă știu pe această lume și în această profesie, eu m-am uitat la dumneavoastră ca la Dumnezeu și relația pe care dumneavoastră ați dezvoltat-o cu publicul de-a lungul timpului mi se pare că e absolut unică. Nu am să ajung niciodată așa cum sunteți dumnevoastră iubit”.

„Gala Aniversară Florin Piersic” va fi la TVR 1

Marți, 27 ianuarie, pe TVR 1, de la ora 21:00, va fi difuzată „Gala Aniversară – Florin Piersic 90”, un eveniment emoționant care a avut loc cu o zi înainte la Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București.

Florin Piersic a împărtășit amintiri, povești și reflecții despre viață și carieră, intrând, în stilul său inconfundabil, într-un dialog viu, cald și plin de umor cu prietenii și invitații săi. Gândită ca o sărbătoare a recunoștinței, bunei dispoziții și emoției, gala a purtat semnătura regizorală a lui Bobi Pricop, cu o scenografie realizată de Gabriela Albu. Atmosfera a fost completată de muzica live a Cinematic Gala Orchestra, iar pe ecranul de proiecție au rulat imagini-document, fragmente din spectacole de teatru și filme care au marcat cariera actorului.

Cu o durată de două ore, evenimentul l-a avut ca amfitrion pe actorul Marius Florea Vizante, iar printre invitați s-au numărat nume importante din lumea teatrului și filmului românesc: Rodica Mandache, Olga Delia Mateescu, Medeea Marinescu, George Ivașcu, Maria Strujac, Claudiu Bleonț și Mihai Bendeac. („Gala Aniversară – Florin Piersic 90” se va difuza simultan și pe TVR Internațional și TVR Moldova).

