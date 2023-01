„Eu aș vrea să le închidă de tot, să închidă toate sălile de jocuri de noroc, pentru că devii dependent de ele. Soția mea ar fi fericită, vă spun sincer, pentru că n-aș mai toca banii. E belea mare cu astea, nu te lași cât trăiești, e mult mai puternic decât tine”, a răbufnit Rică Răducanu pentru impact.ro.

Și a continuat: „Te duci, sperând că vei câștiga, ca să mai faci un ban în plus, căci viață e grea. Cu acest gând, al câștigului, intrăm cu toții la păcănele. Eu stau pe acolo și câte 2-3 ore, unde să mă mai duc? Mai socializez și eu, că antrenamente nu am, afară e tare frig”, a încheiat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cum a devenit Rică Răducanu dependent de păcănele

În urmă cu mulți ani de zile, Rică Răducanu, 76 de ani, lucra alături de Viorel Lis, care a fost primar. La finalul programului, ei mergeau împreună la păcănele. „La pariurile sportive nu joc, nu-mi place, iar când eram jucător de fotbal, nici nu aveam voie. Am însă altă belea. M-a învățat Viorel Lis cu păcănelele, e ca o boală în oase. Eram consilierul lui și, la sfârșitul programului, îmi zicea: „Hai, Rică, să mergem la păcănele!”. Vă spun, este boală grea, toată lumea mă ceartă”, a povestit acesta acum câteva luni, într-un interviu pentru playtech.ro.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Cunoscut activist vegan din București, acuzat că a abuzat sexual fete între 10 și 19 ani. Dezvăluirile a șase victime: „Criteriile lui: să fie virgine, tinere, inocente”

Rică Răducanu are o pensie de 1.800 de lei, însă nu se atinge de acei bani, pentru că soția sa are grijă să se ocupe de plățile pentru casă. Fostul mare sportiv nu se ferește să recunoască faptul că uneori mai împrumută bani pentru a băga la jocurile de noroc.

„De unde dracu bani, eu n-am! Mai iei de la unul, de la altul, tot speri să câștigi ceva. Din pensia mea, doar dacă prind ceva, că mi-o ia nevastă-mea. Nu pun mâna pe pensie, ăia sunt bani minați, trebuie să plătim gazele și lumina, astfel, cum să trăim?”, a mai spus Rică Răducanu pentru aceeași sursă.

Rică Răducanu, supărat din cauza pensiei în valoare de 1.800 de lei

În urmă cu mai bine de un an de zile, Rică Răducanu a dezvăluit public, fără reținere, că pensia pe care o primește lunar de la stat, după 50 de ani de muncă, e în valoare de 1.800 de lei. „Sunt supărat că după 50 de ani de muncă am 1.800 de lei pensie pe lună.

M-am bucurat în tinerețe că nu trebuia să merg la serviciu, ci pe stadion, să joc fotbal cu ceilalți colegi de echipă și uite așa mi-a trecut tot timpul ăsta. Nici eu nu mai sunt ce am fost, am ajuns un pinguin! Mă dor toate oasele, chiar și genunchii. Înainte mai făceam sport, mai mergeam la câte o saună, acum nimic. Mie îmi place altfel, să merg, să văd lumea asta, așa am fost o viață întreagă. Acum s-au schimbat vremurile, nu mai este ce a fost. Înainte mai aveam și câte o gagică, acum nimic”, spunea fostul portar în 2021.

GSP.RO „Vreau să-i cer explicații, să-mi spună exact ce conțineau perfuziile cu lichid roz pe care le făceam în fiecare seară, în camera de hotel”. Florin Răducioiu, declarații controversate

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Vedeta care a ieșit cu 'perdeaua bunicii' în oraș. Ce nume greu a îndrăznit să apară așa în public GALERIE FOTO

Viva.ro Dureros ce se întâmplă cu marea actriță Ileana Stana Ionescu, la 86 de ani, după două AVC-uri: 'Nu-și mai...'

Observatornews.ro Case de la 5.000 de euro într-un oraș din Ungaria, luate cu asalt de români. Cum arată locuinţele cumpărate de sute de români

Știrileprotv.ro A fost găsit taximetristul care a transportat gratuit o mamă cu copilul la spital. ”Dacă faci bine, bine găsești”

FANATIK.RO Pericolul ascuns în spatele Whatsapp. Ce trebuie să verifici neapărat în aplicație

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 18 ianuarie 2023. Fecioarele ar putea descoperi că au puterea de a trece peste anumite neplăceri provocate de cei dragi

PUBLICITATE Nespresso și Pierre Hermé, o colaborare savuroasă, în ediție limitată