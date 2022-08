„Tocmai am aterizat din vacanță, am deschis rețelele sociale, am fost off toată săptămâna, și îmi dau seama că s-a lansat o piesă pe care eu nu plănuiam să o lansez acum.

Nici nu știu dacă să fiu supărat sau să fiu bucuros. O să văd eu despre ce este vorba”, a explicat Smiley pe Instastory, potrivit Fanatik.

„Tu știai că s-a lansat și nu ai zis nimic?”, a întrebat-o acesta pe Gina Pistol.

Gina Pistol știa despre acest lucru, dar nu a vrut să spună nimic. „N-am vrut să-ți stric vacanța.”, a răspuns prezentatoarea de la „Chefi la cuțite”.

„Am văzut tot ce au postat pe internet, am văzut toate filmulețele, am citit comentariile, nu știu dacă sunt supărat sau bucuros pentru ceea ce s-a întâmplat. Vă prezint și capul răutăților (n.r. – Juno)”, a mai spus Smiley.

