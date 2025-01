După ce a renunțat la televiziune pentru a avea mai mult timp pentru familia sa, Gabriela Cristea a vizitat salonul de înfrumusețare. Vedeta s-a lăsat pe mâinile prietenei sale Cami și s-a schimbat complet. Vedeta a optat pentru o tunsoare butterfly, în scări și cu breton. Imediat după schimbare, ea postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii și videoclipuri, declarându-se mândră de alegerea făcută.

„Bravo pentru schimbare!” „Minunată! 👏”, „Stimată doamnă, vă întinerește de minune această tunsoare! Chiar ați ales bine 🔥”, „Wooow ce faină, vă prinde această tunsoare😍😍😍”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor la adresa Gabrielei Cristea.

Când a ajuns acasă de la coafor, și Tavi Clonda a avut o reacție. „Băi, șoc și groază. Vă arăt ceva acum bombă. Băi, bombă! Stați cu mine. Întorc camera acuma. Așa ceva… măi iubire, așa ceva? Hai să vă arăt și vouă și după aia vă mai zic ceva. Vai, ce frumușică ești, măi gălușcă.

E doar șoc da, șoc, șoc, șoc. Vai, ce frumoasă ești. Ia vino să văd la oglinda asta. Băi, băiatule. Să-ți fie de bine, o să-mi fac și eu săptămâna viitoare, Da, foarte frumoasă”, a spus el, atunci când și-a văzut soția total schimbată.

Schimbarea Gabrielei Cristea a venit chiar după ce aceasta a renunțat la televiziune. Ea nu mai lucrează la Antena Stars, Raluca Podea i-a luat locul.

De ce Gabriela Cristea și-a dat demisia de la Antena Stars

„Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cât au nevoie și mai ales cât îmi doresc. La momentul acesta, cu un ochi râd și cu celălalt plâng, pentru că mi-a plăcut mult proiectul în care am fost angrenată și echipa alături de care am lucrat. Dar e mult mai important pentru mine acum să mă ocup de creșterea și educarea copiilor mei”, a declarat Gabriela Cristea.

Și a continuat: „Vreau să le mulțumesc producătorilor pentru faptul că au înţeles motivele pentru care am făcut această alegere. Le mulțumesc tuturor celor alături de care am lucrat la acest proiect, împreună am reușit să facem lucruri minunate cu care să vă captăm atenția și să vă facem pe voi, telespectatorii, să fiți alături de noi seară de seară. Sper ca și telespectatorii să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia pentru că sunt convinsă că este doar un moment de răgaz pentru mine și familia mea, dar voi fi prezentă în continuare pe rețelele de socializare”.

Raluca Preda e noua prezentatoare „Mireasa, capriciile iubirii”. „Această propunere, venită ca o mare surpriză, reprezintă o provocare profesională semnificativă, pe care o accept cu multă emoție și responsabilitate. Îmi doresc să câștig încrederea și aprecierea celor de acasă, telespectatorii fideli ai emisiunii, care au sprijinit acest proiect de-a lungul sezoanelor”, a mărturisit ea.

