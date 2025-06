„Orice alt bocanc care vrea să fie bocanc nu există de la Dumnezeu. Nu le mai cumpărați, nu le purtați, sunt siniștri (…) Ce-i cu părul ăla roz? Sunt câteva șuvițe roz, asta e pentru fete tinere (…) Rochia e urâtă, jacheta nu e potrivită (…) La gât ai o veioză”, a spus Raluca Bădulescu, la Un show păcătos.

La scurt timp, Nicola a reacționat în stilu-i caracteristic. Artista a recunoscut că este dispusă să îți facă tot părul roz, după ce a fost criticată că și-a vopsit doar câteva șuvițe.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„S-a luat și de rochia mea, aia de prințesică (…) Rochia aia e superbă (…) Și fiți atenți că mi-am făcut unghiile și moare dacă vede unghiile astea (…) Nu mi-am imaginat că pot să deranjez cu atitudinea de veselie. Vă dați seama? Cum poți să deranjezi? Poți să deranjezi frustrați, un nefericit, un lipsit din viață în el. Vă deranjează atitudinea mea de veselie, de live your life (n.r. trăiește-ți viața)”, a spus Nicola, pe TikTok.

Recomandări Greșeala fatală făcută de pilotul Vali Cîrlan, care a cauzat căderea în gol de la 70 de metri. Anchetatorii au elucidat cauza care a produs accidentul mortal al instructorului de zbor

„A, și da, am șuvițe roz în păr. Nu am voie, nu am voie să am șuvițe roz în păr. Îmi fac tot părul roz atunci. Eu sunt happy. Am chef de viață, eu merg cu metroul, nu am figuri, îmi place să stea printre lume, cu lumea, îmi place să fiu normală”, a mai spus cântăreața.