De-a lungul anilor, Oana Roman a fost criticată în repetate rânduri pentru greutatea sa, însă recent vedeta a decis să clarifice lucrurile și să spună adevărul din spatele zvonurilor. Într-o declarație sinceră, aceasta a vorbit despre percepția publicului asupra aspectului său fizic, dar și despre motivul pentru care nu poate face sport.

Oana Roman nu a depășit niciodată 100 de kilograme

Oana Roman a subliniat că nu a avut niciodată probleme grave de sănătate cauzate de greutate și că analizele sale medicale au fost mereu în parametri normali. De asemenea, a precizat că singura perioadă în care a depășit 100 de kilograme a fost în timpul sarcinii, iar în rest, greutatea sa nu a fost o problemă reală, ci doar un subiect intens dezbătut de ceilalți.

„Nu pot să spun că nu eram cum îmi doream, adică eu n-am avut niciodată… mai mult alții au avut o problemă cu kilogramele mele decât am avut eu o problemă cu kilogramele mele, în sensul în care eu n-am fost bolnavă, adică n-am avut analize proaste niciodată, n-am avut colesterol, n-am avut trigliceride, n-am avut probleme și eu nu mă simțeam neapărat foarte rău. S-a creat așa o idee, eu n-am avut nu știu câte 100 și ceva de kilograme, adică am avut așa să zic poate undeva la 20 de kilograme în plus față de cât ar trebuit, dar n-am atins 100 de kilograme decât gravidă de 9 luni, niciodată n-am avut un exces foarte mare, adică n-am suferit de obezitate la propriu niciodată și, neavând nici probleme de sănătate, să zic că eu eram OK așa cumva”, a povestit vedeta în cadrul podcastului Fit Friends.

De ce nu are voie Oana Roman să facă sport

În ceea ce privește activitatea fizică, vedeta a explicat că o intervenție chirurgicală i-a impus restricții medicale, motiv pentru care nu poate face sport. Deși procesul de slăbire a fost unul îndelungat, Oana Roman a reușit să-și mențină greutatea în limite normale fără a pune presiune pe sine.

„Iar slăbitul la mine a fost un proces lung, nu s-a întâmplat peste noapte, pentru că nici nu-i bine să slăbești așa peste noapte, pentru că eu am avut o operație și am niște probleme, nu am voie să fac sport, nu am voie să fac nimic care să-mi lucreze mușchii abdominali, pentru că am o plasă aici, am niște probleme și nu am voie să fac, pentru că risc niște complicații”, a mai spus Oana Roman.

Cu o atitudine pozitivă, Oana a transmis că s-a simțit mereu confortabil în pielea sa și că imaginea ei a fost mai mult un subiect de discuție pentru ceilalți decât o preocupare personală.

