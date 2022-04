Jocul de comunicare din 5 aprilie de la „Survivor România” a fost câștigat de Războinici. Faimoșii au pierdut din nou și iarăși a izbucnit un scandal între ei. TJ Miles și Marian Drăgulescu și-au îndreptat atenția către Elena Chiriac. Cei doi au dat de înțeles că nu mai suportă jignirile, manipulările și falsitatea ei.

În schimb, Elena Chiriac îi acuză că țin cu Războinicii. „Faptul că ei cred că aia le sunt prieteni e o rușine. Sunt luați la mișto. Noi de asta pierdem. Că cei trei s-au întors împotriva mea nu mă surprinde, pentru că am fost mereu prea sinceră. Am tupeul să le spun mereu ce cred. Am 19 ani și am tupeul să le spun mereu în față. Știu că voi fi taxată, dar nu pot să fiu decât puternică.”, a spus Elena la testimoniale, despre colegii ei TJ Miles și Marian Drăgulescu.

TJ Miles s-a adresat direct către concurentă. „Nu am văzut în viața mea un om ca tine. Minți mult. O să te muște karma de știi tu unde, când nu o să mai câștigi colanul de imunitate. O să pleci cu primul avion. Ești aici doar pentru că ai câștigat ăla, altfel plecai de mult. Ești toxică și ești o femeie rea, îți acoperă toată frumusețea. E păcat, mi-e milă de tine. (..) O să se vadă și se vede. Tensiunile din echipă își spun cuvântul.”, a spus el la Pro TV.

Pe rețelele de socializare, după difuzarea emisiunii, fanii au reacționat dur, au criticat-o pe Elena Chiriac. „Câteodată am senzația că Elena joacă un rol… este arogantă, rea, obraznică, lipsită de bun simț …și lista de „calități” poate continua. Îmi e greu să cred că cineva poate fi așa în realitate. (…)

Să-i amintească cineva Elenei că se află la un concurs, nu în vreo mahala. Ar trebui să se ia măsuri asupra celor ce jignesc și să fie penalizați sau eliminați din concurs. (…)

Elena a fost susținută de mine la început, dar e o răutate fără pereche și a lăsat gust amar multor susținători.”, au fost câteva dintre comentariile apărute pe pagina de Facebook a emisiunii.

Tatăl Elenei Chiriac a urmărit tot ce s-a întâmplat la „Survivor România” cu fata lui, dar și ce comentarii a primit ea pe rețelele de socializare. Acum a reacționat. „Ce vreau să spun este că Marian nu și-ar fi permis să se comporte niciodată în competițiile sportive (să luăm un exemplu ipotetic de confruntare România – Rusia la gimnastică), cum a făcut-o în disputa dintre Războinici și Faimoși, după unificare. Nu ar fi putut să se bată pe burtă cu gimnaștii ruși sau poate chiar să tragă pe invers, de răzbunare că e certat cu vreun coechipier.

Ori lucrurile sunt absolut similare în ambele confruntări, doar că Marian s-a comportat total nesportiv în confruntarea de la reality show, motiv pentru care Elena l-a criticat. Despre TJ nici măcar nu se merită să vorbesc… Mai departe lăsăm timpul să vorbească.

Problema acum este că o parte a turmei a sărit calul în comentarii pe social media, fără să înțeleagă ceva din gâlceava dintre Marian și Elena. Și mă adresez acum acelei mase critice de oameni, care în micimea lor intelectuală, frustrați, primitivi, lipsiți de spiritualitate, brutalizați de nevoi, copleșiți de dorințe imposibile, folosesc rețelele de socializare pentru a defula. Le reamintesc doar ce îi așteaptă în instanță pe cei care au folosit expresii jignitoare la adresa Elenei.”, a declarat tatăl Elenei Chiriac pentru sportm.ro.

