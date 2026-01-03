Pe 2 ianuarie 2026, când a împlinit 44 de ani, s-a aflat că Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a anunțat că este însărcinată și că, în câteva luni, va deveni mamă pentru a cincea oară. Vestea emoționantă a fost împărtășită cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde Laura a publicat un scurt filmuleț emoționant.

Mesajele vedetelor pentru Laura Cosoi

Pe Instagram, fanii au reacționat, la fel și vedetele care au o prietenie cu Laura Cosoi. Alina Ceușan a scris: „Felicitări, dragilor! 😍 Ce entuziasm pe fete!”. Corina Caragea a adăugat: „OMG! Felicitări”.

Și Adelina Pestrițu a avut un mesaj: „Felicitări! ❤️ Mesele voastre de Sărbători vor fi ca în basme 😍”. Și actrița Tily Niculae a avut câteva cuvinte pentru Laura Cosoi: „La mulți ani! Cât am plâns. So happy pentru voi.”.

„Felicitaaaari! Sarcină ușoară și la mulți ani!”, a adăugat și Dana Rogoz. „La mulți ani, draga mea, felicitări! Ești fantastică!”, a comentat și actrița Anca Țurcașiu.

Și Irina și Răzvan Fodor au avut gânduri bune pentru Laura Cosoi: „Felicitări Laura!!🤗 La mulți ani sănatoși și sarcină ușoară!!Te pupă Fodorii!!❤️❤️❤️🍷”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Laura Cosoi și miracolul unei noi sarcini

În prezent, Laura Cosoi se află în vacanță în Thailanda, alături de soțul ei și de cele patru fetițe ale lor. În acest decor exotic, actrița a ales să își sărbătorească aniversarea într-un mod profund, celebrând viața și miracolul unei noi sarcini.

„Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața, viața în cea mai pură, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”, a scris Laura Cosoi în dreptul imaginilor care au emoționat comunitatea ei online.

Momentul în care și-a anunțat familia a fost, la rândul său, extrem de special. Actrița a ales o metodă inedită pentru a-i da vestea soțului ei: l-a trezit din somn și i-a pus în față testul de sarcină pozitiv, surprinzându-i reacția autentică și emoționantă. Imaginile au fost primite cu entuziasm de fani, care au felicitat-o și i-au transmis sute de mesaje de bucurie. Laura Cosoi este deja mama a patru fetițe și, de-a lungul timpului, a vorbit deschis despre dragostea pentru familie și despre cât de mult înseamnă pentru ea rolul de mamă.

La 44 de ani, Laura Cosoi demonstrează că bucuriile vieții vin atunci când sunt primite cu recunoștință și iubire, iar cea de-a cincea sarcină este, fără îndoială, cel mai frumos cadou pe care și l-ar fi putut primi de ziua ei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE