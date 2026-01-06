Regele care lucrează cel mai mult în Europa. Câte zile de muncă au adunat în anul 2025 membrii familiilor regale

Datele pentru anul 2025 arată diferențe semnificative între regi, regine, prinți moștenitori și consorți, iar unele concluzii contrazic percepțiile publice despre cine muncește cel mai mult în monarhiile europene.

De la suverani extrem de activi, până la membri ai familiilor regale aflați la coada clasamentului, studiul oferă o radiografie clară a implicării publice a regilor și prinților.

Regele Felipe, lider detașat în top

Potrivit analizei realizate de „Ufo No More”, regele Felipe al Spaniei este, fără îndoială, cel mai muncitor suveran al Europei în 2025. Acesta a acumulat nu mai puțin de 192 de zile dedicate agendei publice, un număr care îl plasează confortabil pe primul loc în clasament. Performanța sa confirmă imaginea unui monarh extrem de implicat în viața publică și instituțională a Spaniei.

Pe locul al doilea se află prințul Albert de Monaco, cu 165 de zile de activitate oficială. Deși cifra este impresionantă, ea marchează totuși o scădere semnificativă față de anul 2024, când liderul de la Monaco ajunsese la 208 zile și ocupa prima poziție.

Podiumul este completat de prințul moștenitor Haakon al Norvegiei, cu 156 de zile de muncă publică, fiind cel mai activ dintre moștenitorii de tron.

Queen Letizia of Spain, King Felipe of Spain visit Guadaluope Village on May 28, 2026 in Guadalupe, Spain. Photo by Archie Andrews/ABACAPRESS.COMIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

În ceea ce privește reginele și consorții, regina Letizia a Spaniei este cea mai implicată, cu 121 de zile dedicate angajamentelor oficiale. Ea este urmată de regina Maxima a Olandei, cu 116 zile, și de regina Mathilde a Belgiei, care a ajuns la 108 zile.

La polul opus se află prințesa Charlene de Monaco, cu doar 72 de zile, în timp ce ultimele locuri sunt ocupate de marile ducese ale Luxemburgului, Stephanie și Maria Teresa, cu 50, respectiv 42 de zile.

Victoria simbolică a lui Kate Middleton

Pentru Regatul Unit, studiul „Ufo No More” a analizat activitatea prinților de Wales și a ducilor de Edinburgh. Prințul Edward se numără printre cei mai activi membri ai familiei regale britanice, cu 131 de zile de muncă oficială. Prințul William se situează la mijlocul clasamentului, cu 109 zile, o creștere clară față de cele 82 de zile din 2024.

Un rol important îl are și Sophie, ducesă de Edinburgh, care a bifat 113 de zile de activitate publică, fiind una dintre cele mai implicate figuri feminine din monarhia britanică.

Totuși, atenția se concentrează inevitabil asupra lui Kate Middleton. Prințesa de Wales a înregistrat „doar” 52 de zile de muncă publică, fiind aproape de coada clasamentului european. Cu toate acestea, contextul schimbă complet interpretarea cifrelor.

În anul 2024, Kate Middleton avusese doar 12 zile de apariții oficiale, din cauza problemelor grave de sănătate. Astfel, cele 52 de zile din 2025 sunt privite drept o adevărată victorie personală, semn al revenirii sale treptate la viața publică și al luptei câștigate cu boala.

Tinerele moștenitoare oferă o surpriză

Studiul oferă și o privire asupra noii generații de prințese moștenitoare, aflate încă în plin proces de formare. Elisabeta Belgiei, desemnată recent de o revistă drept cea mai populară femeie din țară, a avut doar cinci zile de muncă publică în 2025, fiind plecată la studii la Harvard. Numărul este chiar mai mic decât în anul precedent.

Surpriza vine din partea Amaliei a Olandei, care a ajuns la 18 zile de activitate oficială, devenind cea mai implicată dintre tinerele prințese moștenitoare. Ingrid Alexandra a Norvegiei urmează îndeaproape, cu 16 zile, confirmându-și statutul de figură regală în ascensiune.

Prințesa Leonor a Spaniei, extrem de mediatizată, a înregistrat 13 zile, în scădere față de 2024, pe fondul perioadei petrecute în instruire militară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cât costă rochia mini purtată de Monica Bîrlădeanu la o petrecere, pe un vas de croazieră. Și-a arătat silueta la 47 de ani
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Unica.ro
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
Elle.ro
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
gsp
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
GSP.RO
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
GSP.RO
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
Parteneri
Știrea începutului de an! Dan Petrescu a rupt tăcerea, nu i-a mai lăsat pe ceilalți să vorbească în locul lui! A spus stop speculațiilor, nu a mai suportat și a vorbit clar! Adevărul despre boală
Libertateapentrufemei.ro
Știrea începutului de an! Dan Petrescu a rupt tăcerea, nu i-a mai lăsat pe ceilalți să vorbească în locul lui! A spus stop speculațiilor, nu a mai suportat și a vorbit clar! Adevărul despre boală
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Medic stomatolog, găsit mort în propriul cabinet din Călărași. Avea doar 35 de ani
Știri România 09:36
Medic stomatolog, găsit mort în propriul cabinet din Călărași. Avea doar 35 de ani
Ministrul sănătății vrea să introducă plata pentru performanță în sistemul medical. „Au impresia că trebuie să-i plătim doar pentru că există”
Știri România 08:35
Ministrul sănătății vrea să introducă plata pentru performanță în sistemul medical. „Au impresia că trebuie să-i plătim doar pentru că există”
Parteneri
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Adevarul.ro
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă din America de Sud”
Fanatik.ro
Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă din America de Sud”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
Elle.ro
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a spus adevărul despre motivul divorțului: „A renunțat și a plecat”
Stiri Mondene 09:34
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a spus adevărul despre motivul divorțului: „A renunțat și a plecat”
Regele care lucrează cel mai mult în Europa. Câte zile de muncă au adunat în anul 2025 membrii familiilor regale
Stiri Mondene 09:12
Regele care lucrează cel mai mult în Europa. Câte zile de muncă au adunat în anul 2025 membrii familiilor regale
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Reacţia unei americance când s-a trezit la uşă cu preotul cu Boboteaza, în Oradea
ObservatorNews.ro
Reacţia unei americance când s-a trezit la uşă cu preotul cu Boboteaza, în Oradea
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Parteneri
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
GSP.ro
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
GSP.ro
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Parteneri
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Mediafax.ro
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss
KanalD.ro
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss

Politic

O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
„Ne mai dorim doi jucători!” Mario Felgueiras, totul despre transferurile Universităţii Craiova. Ce se întâmplă cu Iamandache: deşi a semnat, Afumaţi se opune transferului! Exclusiv
Fanatik.ro
„Ne mai dorim doi jucători!” Mario Felgueiras, totul despre transferurile Universităţii Craiova. Ce se întâmplă cu Iamandache: deşi a semnat, Afumaţi se opune transferului! Exclusiv
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York