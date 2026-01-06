Regele care lucrează cel mai mult în Europa. Câte zile de muncă au adunat în anul 2025 membrii familiilor regale

Datele pentru anul 2025 arată diferențe semnificative între regi, regine, prinți moștenitori și consorți, iar unele concluzii contrazic percepțiile publice despre cine muncește cel mai mult în monarhiile europene.

De la suverani extrem de activi, până la membri ai familiilor regale aflați la coada clasamentului, studiul oferă o radiografie clară a implicării publice a regilor și prinților.

Regele Felipe, lider detașat în top

Potrivit analizei realizate de „Ufo No More”, regele Felipe al Spaniei este, fără îndoială, cel mai muncitor suveran al Europei în 2025. Acesta a acumulat nu mai puțin de 192 de zile dedicate agendei publice, un număr care îl plasează confortabil pe primul loc în clasament. Performanța sa confirmă imaginea unui monarh extrem de implicat în viața publică și instituțională a Spaniei.

Pe locul al doilea se află prințul Albert de Monaco, cu 165 de zile de activitate oficială. Deși cifra este impresionantă, ea marchează totuși o scădere semnificativă față de anul 2024, când liderul de la Monaco ajunsese la 208 zile și ocupa prima poziție.

Podiumul este completat de prințul moștenitor Haakon al Norvegiei, cu 156 de zile de muncă publică, fiind cel mai activ dintre moștenitorii de tron.

În ceea ce privește reginele și consorții, regina Letizia a Spaniei este cea mai implicată, cu 121 de zile dedicate angajamentelor oficiale. Ea este urmată de regina Maxima a Olandei, cu 116 zile, și de regina Mathilde a Belgiei, care a ajuns la 108 zile.

La polul opus se află prințesa Charlene de Monaco, cu doar 72 de zile, în timp ce ultimele locuri sunt ocupate de marile ducese ale Luxemburgului, Stephanie și Maria Teresa, cu 50, respectiv 42 de zile.

Victoria simbolică a lui Kate Middleton

Pentru Regatul Unit, studiul „Ufo No More” a analizat activitatea prinților de Wales și a ducilor de Edinburgh. Prințul Edward se numără printre cei mai activi membri ai familiei regale britanice, cu 131 de zile de muncă oficială. Prințul William se situează la mijlocul clasamentului, cu 109 zile, o creștere clară față de cele 82 de zile din 2024.

Un rol important îl are și Sophie, ducesă de Edinburgh, care a bifat 113 de zile de activitate publică, fiind una dintre cele mai implicate figuri feminine din monarhia britanică.

Totuși, atenția se concentrează inevitabil asupra lui Kate Middleton. Prințesa de Wales a înregistrat „doar” 52 de zile de muncă publică, fiind aproape de coada clasamentului european. Cu toate acestea, contextul schimbă complet interpretarea cifrelor.

În anul 2024, Kate Middleton avusese doar 12 zile de apariții oficiale, din cauza problemelor grave de sănătate. Astfel, cele 52 de zile din 2025 sunt privite drept o adevărată victorie personală, semn al revenirii sale treptate la viața publică și al luptei câștigate cu boala.

Tinerele moștenitoare oferă o surpriză

Studiul oferă și o privire asupra noii generații de prințese moștenitoare, aflate încă în plin proces de formare. Elisabeta Belgiei, desemnată recent de o revistă drept cea mai populară femeie din țară, a avut doar cinci zile de muncă publică în 2025, fiind plecată la studii la Harvard. Numărul este chiar mai mic decât în anul precedent.

Surpriza vine din partea Amaliei a Olandei, care a ajuns la 18 zile de activitate oficială, devenind cea mai implicată dintre tinerele prințese moștenitoare. Ingrid Alexandra a Norvegiei urmează îndeaproape, cu 16 zile, confirmându-și statutul de figură regală în ascensiune.

Prințesa Leonor a Spaniei, extrem de mediatizată, a înregistrat 13 zile, în scădere față de 2024, pe fondul perioadei petrecute în instruire militară.

