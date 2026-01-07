Calendarul anului școlar 2026

De joi, 8 ianuarie începe cel de-al treilea modul al anului școlar. Data exactă de încheiere(6/13/20 februarie 2026) este stabilită de fiecare inspectorat școlar, în funcție de alegerea locală a vacanței mobile din februarie.

Elevii mai au încă trei module de cursuri

Vacanța de iarnă 2025-2026 se încheie pe 7 ianuarie, iar modulul trei începe joi, 8 ianuarie, potrivit calendarului publicat pe site-ul ministerului Educației. Elevii se vor întoarce la școală două zile, căci urmează weekendul. Prin urmare, școala, propriu-zis, începe din 12 ianuarie, când copiii vor intra, efectiv, în pâine.

Modul 3 începe joi, 8 ianuarie 2026 și se încheie vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.

Modul 4 începe luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026.

Modul 5 începe miercuri, 15 aprilie 2026 și se încheie vineri, 19 iunie 2026.

Ce vacanțe mai au elevii până la vară

Vacanța de schi (mobilă): o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026.

Vacanța de schi pe județe

În perioada 09-15 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș;

În perioada 16-22 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași;

În perioada 23 februarie – 01 martie 2026 vor fi în vacanța de schi elevii din județele: Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța, Giurgiu.

În luna martie încep simulările examenelor naționale, iar în iunie elevii vor susține Evaluarea Națională și Bacalaureatul.

Vacanța de primăvară/Paște începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și se termină marți, 14 aprilie 2026.

Vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie 2026, și durează până duminică, 6 septembrie 2026.















