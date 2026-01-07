După o perioadă marcată de incertitudini și lucrări întrerupte, șantierul este gata să fie reluat, iar bazinul va fi transformat într-o infrastructură sportivă modernă și sigură, conform publicației locale Info Est.

Pentru echipa Construcții Erbașu este o responsabilitate de a transforma un proiect blocat într-o infrastructură sportivă de durată, menită să servească orașul pe termen lung.

Investiția include lucrări de arhitectură, instalații, echipamente și amenajări exterioare, pentru a garanta standarde ridicate.

Consiliul Județean Brăila va fi beneficiarul final al acestui obiectiv îndelung așteptat de locuitorii orașului.

