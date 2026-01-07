După o perioadă marcată de incertitudini și lucrări întrerupte, șantierul este gata să fie reluat, iar bazinul va fi transformat într-o infrastructură sportivă modernă și sigură, conform publicației locale Info Est.

Pentru echipa Construcții Erbașu este o responsabilitate de a transforma un proiect blocat într-o infrastructură sportivă de durată, menită să servească orașul pe termen lung.

Investiția include lucrări de arhitectură, instalații, echipamente și amenajări exterioare, pentru a garanta standarde ridicate.

Consiliul Județean Brăila va fi beneficiarul final al acestui obiectiv îndelung așteptat de locuitorii orașului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicușor Dan a plecat cu avionul Spartan spre România după ce a fost blocat 8 ore pe aeroportul din Paris din cauza ninsorii
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Devastator ce iese la iveală în cazul celor doi bărbați, tată și fiu, care s-au aruncat de pe bloc, în Arad, la scurt timp după ce s-a aflat cine erau. Mărturia care schimbă cu adevărat absolut tot ce s-a știut până acum: „Dar pentru ce a făcut treaba asta? Avea..."
Viva.ro
Devastator ce iese la iveală în cazul celor doi bărbați, tată și fiu, care s-au aruncat de pe bloc, în Arad, la scurt timp după ce s-a aflat cine erau. Mărturia care schimbă cu adevărat absolut tot ce s-a știut până acum: „Dar pentru ce a făcut treaba asta? Avea..."
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Îți dai seama cine e în poze? FOTO
Unica.ro
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Îți dai seama cine e în poze? FOTO
Ozana Barabancea, noi detalii despre cum a reușit să slăbească peste 25 de kilograme. Ce operații a făcut și la ce alimente a renunțat: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
Elle.ro
Ozana Barabancea, noi detalii despre cum a reușit să slăbească peste 25 de kilograme. Ce operații a făcut și la ce alimente a renunțat: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
gsp
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Valeriu Gheorghiță, vacanță cu soția și cu copiii! Fiul îi seamănă leit, iar fiica e frumoasă ca mama ei, și ea medic. Medicul colonel, imagini rare cu familia
Libertateapentrufemei.ro
Valeriu Gheorghiță, vacanță cu soția și cu copiii! Fiul îi seamănă leit, iar fiica e frumoasă ca mama ei, și ea medic. Medicul colonel, imagini rare cu familia
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Elevii din România se întorc la școală joi, 8 ianuarie. Când este programată următoarea vacanță
Știri România 18:01
Elevii din România se întorc la școală joi, 8 ianuarie. Când este programată următoarea vacanță
Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”
Știri România 17:31
Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”
Parteneri
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Adevarul.ro
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea mijlocașul-vedetă al clujenilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea mijlocașul-vedetă al clujenilor. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Elle.ro
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Urmează să facă nunta, dar a fost prins sărutându-se pasional cu o femeie celebră, într-un bar. Imaginea s-a viralizat
Unica.ro
Urmează să facă nunta, dar a fost prins sărutându-se pasional cu o femeie celebră, într-un bar. Imaginea s-a viralizat
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Ce face Adi Vasile în pauza de la filmările Survivor România 2026. Imaginile din Republica Dominicană
Stiri Mondene 17:16
Ce face Adi Vasile în pauza de la filmările Survivor România 2026. Imaginile din Republica Dominicană
Cătălin Zmărăndescu a spus motivul pentru care a acceptat să participe la Power Couple 2026. Cine l-a convins
Stiri Mondene 16:15
Cătălin Zmărăndescu a spus motivul pentru care a acceptat să participe la Power Couple 2026. Cine l-a convins
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Orașele europene care te plătesc și cu 70.000 de euro ca să te muți în ele în 2026. Și românii pot aplica
ObservatorNews.ro
Orașele europene care te plătesc și cu 70.000 de euro ca să te muți în ele în 2026. Și românii pot aplica
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Libertateapentrufemei.ro
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Parteneri
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
GSP.ro
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
Noul Duster va fi lansat în 20 de zile, dar nu sub numele Dacia » Primele imagini: cum arată mașina care se va bate cu Toyota și Skoda
GSP.ro
Noul Duster va fi lansat în 20 de zile, dar nu sub numele Dacia » Primele imagini: cum arată mașina care se va bate cu Toyota și Skoda
Parteneri
Sistemul „par-impar”, aplicat și în România în perioada comunistă, reapare în discuție într-o capitală europeană din cauza traficului intens
Mediafax.ro
Sistemul „par-impar”, aplicat și în România în perioada comunistă, reapare în discuție într-o capitală europeană din cauza traficului intens
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Wowbiz.ro
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Redactia.ro
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Ce s-a aflat despre cei doi bărbați, tată și fiu, care au căzut de la etajul zece al unui bloc din Arad. Vecinii sunt în stare de șoc: ,,Aveau datorii în toate părțile”
KanalD.ro
Ce s-a aflat despre cei doi bărbați, tată și fiu, care au căzut de la etajul zece al unui bloc din Arad. Vecinii sunt în stare de șoc: ,,Aveau datorii în toate părțile”

Politic

Nicușor Dan a plecat cu avionul Spartan spre România după ce a fost blocat 8 ore pe aeroportul din Paris din cauza ninsorii
Politică 16:46
Nicușor Dan a plecat cu avionul Spartan spre România după ce a fost blocat 8 ore pe aeroportul din Paris din cauza ninsorii
Nicușor Dan este blocat pe aeroportul din Paris de ore întregi. Avionul Spartan nu poate decola din cauza ninsorii: „Trebuie să avem un avion prezidenţial”
Politică 15:43
Nicușor Dan este blocat pe aeroportul din Paris de ore întregi. Avionul Spartan nu poate decola din cauza ninsorii: „Trebuie să avem un avion prezidenţial”
Parteneri
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
ZiaruldeIasi.ro
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
Dosarul lui George Simion, repartizat chiar surorii sale, la Curtea de Apel București. Retrageri în lanț ale judecătorilor
Fanatik.ro
Dosarul lui George Simion, repartizat chiar surorii sale, la Curtea de Apel București. Retrageri în lanț ale judecătorilor
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York