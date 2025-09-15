Prezentă la un eveniment organizat zilele trecute în Herăstrău, vedeta a dezvăluit care este în prezent regimul ei de viață și cum se menține într-o formă fizică de invidiat.

„Am un suflet de copil, da așa este! Fac 10.000 de pași în fiecare zi. Mănânc foarte sănătos, mă bucur de fiecare întâmplare, iau doar partea bună din tot ceea ce trăiesc, mă înconjor de oameni pozitivi și încerc să nu uit că e atât de trecător tot ceea ce ni se întâmplă și nu avem timp de supărări.

Eu, în ultimii nouă ani, am tot schimbat relația mea cu mâncarea. De la grupul de Fix la fix, acum nouă ani am început să mănânc la ore fixe din trei în trei ore două mese principale cu gustări între ele. Iar acum sunt zile întregi în care mănânc doar o singură masă pe zi.

Mănânc multă carne de vită cu sparanghel, cu salată. Nu mănânc prăjeli, nu mănânc prăjituri. Foarte rar gust tort, doar când mi-e poftă. Încerc să mă abțin de la tot ce înseamnă zahăr, mănânc de fapt din toate dar cu măsură.

Sunt foarte multe ore în care nu mănânc deloc. Am eliminat și micul dejun, mi se întâmplă să mănânc după-amiaza, pe la 15-16”, a declarat Mirela Retegan, pentru Click!

