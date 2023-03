Carmina este fiica lui Liviu Vârciu din relația cu Ami Teiceanu, iar până de curând fata a locuit în Arad alături de mama ei. Prezentatorul de la Antena 1 i-a cumpărat fiicei sale un apartament în București, într-un complex nou de blocuri, unde Carmina s-a mutat singură. Acomodarea este încă grea pentru ea, deoarece nu are pe nimeni apropiat cu care să stea.

Recent, Carmina a izbucnit în lacrimi pe internet, însă nu a dat prea multe detalii despre situația prin care trece. Liviu Vârciu a mai avut perioade tensionate cu fiica sa, însă problemele se remediaseră. Acum, Carmina declară în cadrul unui interviu că relația cu tatăl ei s-a răcit și nu înțelege de ce el a gestionat astfel situația.

„Nu mă feresc. Anumite chestii din viața mea voiam să le țin pentru mine, dar este greu să le țin. Eu cu tata am fost ok o perioadă, acum suntem mai distanți.

Nu știu ce gândește el, probabil că vrea să vadă că mă descurc singură din orice punct de vedere, sau nu știu. El este ocupat cu munca și cu filmările și eu sunt ocupată și nu ne vedem, sau nu facem niciun sacrificiu”, a declarat Carmina, la Antena Stars.

„Sunt singură la București din toate punctele de vedere”

Pe TikTok, Carmina a postat un video în care s-a filmat în tren, atunci când se întorcea în București, însă plângea foarte tare. Fiica lui Liviu Vârciu spunea că are „o criză existențială”.

„Știți cum se zice că sunt doar momente și clipe de fericire în viață. Mă rog, aici aveam o criză existențială pentru că eram în tren spre București, dar asta e o altă parte a poveștii“, a spus Carmina, fiica lui Liviu Vârciu.

Într-un alt video postat pe rețelele de socializare, tânăra, în vârstă de 20 de ani, a povestit cu ce situație se confruntă. Carmina este de părere că viața în București este foarte grea, mai ales că locuiește singură și nu are o persoană apropiată care să îi fie alături.

„În timp ce făceam curat mă gândeam la esența vieții și încercam să găsesc o parte pozitivă în toată negativitatea mea, pentru că suntem oameni și eu la fel am momente și stări foarte anxioase și foarte proaste, de care vreau să știu doar eu și cu care mă zbat în fiecare zi ca să pot să le depășesc. Având în vedere că sunt singură la București din toate punctele de vedere, încerc să mă străduiesc să fac ceva măreț cu viața mea și știu că o să reușesc la un moment dat, pentru că chiar sunt ambițioasă. Dacă îmi doresc ceva, lupt pentru acel ceva, chiar dacă e foarte greu, neimaginabil de greu. Știu că la un moment dat, totul o să fie ok și tind să vă mulțumesc pentru mesaje. Sunt ok, trec uneori prin niște stări și niște faze foarte nașpa ale vieții mele, dar am să le depășesc cu brio”.

