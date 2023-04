Pe 5 aprilie, Remus Boroiu a fost eliminat e la Survivor România 2023. A primit mai puține voturi din partea publicului decât Carmen Grebenișan și a fost nevoit să părăsească emisiunea din Republica Dominicană.

Într-un interviu pentru Click, el a dezvăluit care a fost primul gest pe care l-a făcut după ce a părăsit concursul. „Prima dată am sunat-o pe mama mea, apoi pe iubita mea. Am mâncat fix ce am primit – orez cu legume și chiftele. Masa pe care mi-o doream era una proteică și un desert sănătos, precum clătite proteice”, a explicat sportivul, care a slăbit mai multe kilograme la Survivor România 2023.

Remus Boroiu: „Logodnica mea m-a susținut în acest proiect”

„Am slăbit aproape 10 kilograme în primă fază. Apoi câștigând probe, metabolismul schimbându-se la Survivor, am început să pun pe mine.

Dacă trag linie, nu am dat multe kilograme jos, ceea ce mă bucură și mă face să am încredere și mai mare în tot ce fac eu ca sportiv, de la antrenamente la mâncarea pe care o consum, pentru că mi-am conservat foarte bine masa musculară”, a mai zis el.

În privința relației de iubire pe care o are de mai multă vreme, Remus Boroiu a dezvăluit că îi duce dorul iubitei, de cinci luni nu s-au mai văzut. Trei le-a petrecut la Survivor, iar înainte a stat alte două luni în România, unde s-a pregătit pentru concurs. „Logodnica mea m-a susținut în acest proiect, însă i-a fost foarte greu.

Și a suferit destul de mult. Chiar dacă am stat doar 3 luni la Survivor, ea a stat departe de mine 5 luni. Cu o lună înainte, eu am plecat din Bali și am venit în România pentru a mă pregăti. Iar după ieșire, am revenit tot aici, deci a fost prelungită absența mea”, a mai zis el pentru Click.

În curând, Remus Boroiu va pleca din România, el merge în Bali, acolo unde locuiește cu logodnica. Cei doi au și planuri de căsătorie. „Imediat ce termin filmările și toate îndatoririle, mă voi întoarce în Bali să-mi continui proiectul imobiliar, cu cartierul pe care-l construiesc acolo.

Dar mai ales să fiu alături de logodnica mea. Îmi doresc să fac nuntă și să facem copii, deoarece familia este cel mai valoros lucru pe care-l putem avea pe acest pământ”, a explicat Remus Boroiu pentru unica.ro.

Cine e Remus Boroiu

Remus Boroiu, în vârstă de 34 de ani, a făcut parte din echipa Faimoșilor, la „Survivor România” 2023. Acesta a mai participat în trecut la Ninja Warrior România, dar și la Ferma, emisiuni difuzate la Pro TV.

Recomandări Cum o citeam pe Iulia Marin

După ce a ajuns în finala show-ului Ninja Warrior România, el a intrat într-o nouă aventură pentru el: emisiunea Ferma, prezentată de Mihaela Rădulescu și specialistul în tehnici de supraviețuire Cristian Bozgan, la PRO TV! Asta s-a întâmplat în urmă cu trei ani. „Eu sunt sportiv și iubesc competiția, mă autodepășesc de fiecare dată. La Ferma, sunt sigur că va fi interesant, o experiență «altfel» pentru mine, va fi o provocare să trăiesc cu alți 17 oameni pe care nu îi cunosc. Sunt un om care se adaptează ușor și cred că asta este una dintre calitățile cele mai importante.

Mă văd un membru valoros al echipei, pentru că îmi place să muncesc și mă descurc și în bucătărie!”, a spus Remus în urmă cu ceva timp, pentru Eva.ro.

