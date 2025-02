Oana Radu și Cătălin Dobrescu au divorțat după trei ani de la căsătoria lor. Vedeta a făcut mai multe acuzații despre fostul soț, după separare.

Antrenorul de fitness spune că fosta parteneră este în depresie, motiv pentru care ar face astfel de acuzații.

„Voiam să vă zic de ce se zvonește în ultimele zile. Eu nu vreau să pronunț niciun nume, nu îmi stă în caracter. Din punctul meu de vedere, cu morții cu morții, viii cu viii. S-a luat informația de la o singură persoană care, din punctul meu de vedere, nu vreau să jignesc, este în mare depresie. Și face cu atât mai multe minciuni, minciuni ordinare, nu vreau să intru în detalii pentru că eu nu vreau. Eu așa sunt Nu pot să ies să vorbesc, asta mi-e firea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

N-o să detaliez. Mă deranjează cel mai mult ce vorbește persoana respectivă. Nu vreau să dau replică și să mă cert eu, dar mă deranjează. Din punctul meu de vedere, sunt niște oameni care au un caracter de mahala sau poate că, săracii, sunt în depresie. Repet, nu vreau să mă cobor la nivelul lor și să fac eu circ pe viața mea, ca să râdă oamenii”, a spus Cătălin Dobrescu, potrivit Spynews.

Recomandări Povestea celor 24 de brățări din aur furate de la Sarmizegetusa Regia. Cum au ajuns mafioți sârbi, un infractor din Cluj și un fost polițist să vândă podoabele dacice

„Tot ce spune televizorul, știți voi că televizorul minte. De foarte multe ori și exagerează. Nu dau replică că nu că aș fi vinovat, dar că nu vreau să mă cobor la un nivel unde nu mi place să fiu.

Sper să mă înțelegeți și sper să nu mă judecați și oamenii care sunt deștepți, cu siguranță și-au dat seama într-un an și cinci luni cum e, tot se vorbește despre nenorocitul de Cătălin Dobrescu. Nu este adevărat. Dacă mă credeți, mă credeți, dacă nu, să o credeți pe victima României, victima deceniulu”, a mai spus antrenorul de fitness, scrie sursa citată.

Ce spune Oana Radu

În vârstă de 31 de ani, Oana Radu a trecut printr-o transformare fizică majoră când l-a cunoscut pe Cătălin Dobrescu, fostul ei soț. A slăbit zeci de kilograme, el fiind antrenor de fitness. Acum, după divorțul lor, care nu a fost lipsit de certuri, vedeta dezvăluie că în timpul căsniciei lor ajunsese să mănânce pe ascuns.

Mai mult decât atât, ea susține că era obligată să plătească „taxă pe kilogram” dacă nu slăbea. „În timpul căsătoriei, mâncam în baie, mă ascundeam. Nu aveam voie… Dacă aveam un cheat meal permis pe săptămână… De asta spun că eu, după ce am ieșit din lagăr… din relație, scuze, mi-a scăpat…

Recomandări Un român a năvălit în Bazilica Sfântul Petru din Vatican și a vandalizat altarul. Imaginile au revoltat internetul: „Tată, iartă-l, căci nu știe ce face”

Eu, în această relație, am fost obligată să slăbesc, deși oamenii vor spune că datorită lui am slăbit. Eu am fost obligată să slăbesc, pentru că eram amenințată că o să fiu părăsită și eram cântărită în fiecare dimineață. Dacă nu aveam kilogramele pe care trebuia să le am, plăteam financiar. Uite, zic o chestie în premieră… Da (n.r. – avea o taxă), taxă pe kilogram se numește. Jur!”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News