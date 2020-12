Replici dure între actorul Florin Zamfirescu și George Burcea. „Joacă prin paturi rol de Casanova”

„Dragilor, cine este actorul’ George Burcea? Ce roluri a jucat in scurta-i carieră? Joaca prin paturi rol de Casanova? Am căutat pe internet şi nu am găsit niciun actor cu numele asta. De ce jigniţi aceasta breasla? Nu mai aveţi nevoie de ea?”, a notat Florin Zamfirescu.

Replica lui George Burcea nu a întârziat să apară și i-a transmis actorului Florin Zamfirescu un mesaj pe Facebook.

„ Ziua bună, domnule profesor Florin Zamfirescu și sărbători cu sănătate, liniște și întelepciune sa aveti. Dacă nu mă anunța un coleg de postarea dumneavoastră, nu o vedeam nici în următorii 10 ani – când probabil avea să fie prea târziu pentru unii dintre noi.

Dar ghinionul Dvs s-a numit actorul Gigi și implicit eu, ,, actorul’ George Burcea care, domnule profesor, a absolvit chiar la ai dumneavoastră colegi de la IATC/ ATF/UNATC, în perioada în care Ddumneavoastră vă pregăteați de o pensionare ușoară, domnule.

Să fiu mai exact, se întâmpla în 2015, stimabile, iar de atunci am fãcut și eu ce am putut și să știți că sunt mândru de mine și chiar țin capul sus, nu ca alții de la institut care n-au știut decât să-l vandalizeze, iar mai apoi să-l abandoneze.

Domnule profesor, am și filmat împreună la un moment dat, dar vă înțeleg atât bătrânețea, cât și nepăsarea către colegi sau viitori colegi pe care i-ați antrenat chiar Dv, domnule.

Din păcate, la facultate tronează de mulți ani atât incapacitatea celor care conduc și predau la această institutie, cât și lipsa de sânge în instalație pe care cu toții ar fi trebuit cumva, cândva…..să îl dețină.

Bineînteles ca daca acesti profesori vin plini de frustrare la facultate, vor face fix o băsină cu acesti copii, caci am vazut cu proprii ochi cum încrâncenarea colegilor dv ( profesorii), bãtea statutul de tutore pe care acestia aveau OBLIGATIA sã si-l asume, caci erau platiti de stat sau chiar de noi.

Nu as dori sã scriu mult nici despre nepotismul care a tronat zeci de ani, stimabile’, este o parte din mesajul lui George Burcea postat pe Facebook.

