În vârstă de 49 de ani, Oana Roman are un singur copil, pe Isabela, din mariajul cu Marius Elisei. După divorț, vedeta se ocupă de creșterea și educarea fetiței, merg împreună în vacanțe, în excursii și se laudă cu o relație foarte bună.

De curând, pentru Antena Stars, mama și fiica au oferit un interviu la dublu. Oana Roman a recunoscut că fiica ei deja o mai „ceartă” din când în când. Totodată, a fost sinceră și a recunoscut că, uneori, și ea o mai supără pe Isabela.

Cu ce își supără Oana Roman fiica

Oana Roman: Deja mă ceartă, hai, măi! Deja mă cerți…

Reporter Antena Stars: O cerți pe mama? De ce?

Isabela: Da!

Reporter Antena Stars: Cu ce o superi, Oana?

Oana Roman: Probabil o supăr… Mă mai enervez și eu, mai țip, mai trântesc câte ceva, din când în când. Sunt și eu om, din carne, din oase, și, uneori, o mai supăr. Poate nu am destulă răbdare. Și deja o deranjez, pentru că sunt „aia mare” care îi dă lecții. La vârsta asta, ei cred că nu mai trebuie să le dea nimeni nicio lecție, dar e de înțeles.

Reporter Antena Stars: Ce te enervează cel mai tare la mama, de o cerți? Care este gestul, cuvântul, lucrul care te deranjează cel mai tare?

Isabela: Mă deranjează că nu are încredere în mine!

Oana Roman: Cum adică nu am încredere în tine?

Isabela: Mă refer la faptul că mama trebuie să afle informația din surse sigure! De exemplu, dacă eu îi spun ceva, tot timpul trebuie să verifice.

Oana Roman: E un defect profesional la mine! Sunt două lucruri distincte. Unu: când îmi dă o informație de care eu nu sunt sigură, dar de care ea este sigură, eu întotdeauna mai verific o dată. Motiv pentru care ea are senzația că nu am încredere în ea. Nu este vorba că nu o cred, este pur și simplu un defect profesional, să verific lucrurile. Și doi: ea consideră că nu am încredere în ea să o las să facă anumite lucruri, deși, în realitate, o las să facă mult mai multe decât face un copil de vârsta ei.

Isabela: Știu și te admir pentru asta!

Isabela s-a întâlnit cu tatăl ei

Recent, paparazzii Spynews.ro au surprins imagini cu Marius Elisei și Isabela împreună, la o plimbare și la mall, ceea ce a stârnit o reacție din partea Oanei Roman. La un eveniment monden, aceasta a comentat aceste imagini, mărturisind că astfel de momente sunt foarte rare și că întâlnirile dintre tată și fiică au loc doar de câteva ori pe an.

„Au fost la o plimbare care a durat fix o oră și jumătate. A fost a doua întâlnire a lor din acest an, s-au mai văzut o dată după ziua ei, undeva pe 24-25 februarie, tot pentru o oră și jumătate. Așadar, cele două întâlniri din acest an au fost de o oră și jumătate fiecare. Probabil va mai fi una peste vreo trei luni și încă una la final de an. Cam asta e succesiunea: 3-4 întâlniri pe an, de maximum o oră și jumătate, două, nimic mai mult. Mă mir că fix în ziua în care s-a întâlnit cu ea, a doua oară în acest an, din cele 3-4 dăți maxime în care se văd, paparazzii au fost chiar acolo. Mi se pare foarte ciudat, dar asta e”, a spus Oana Roman pentru Spynews.ro.

Și a continuat: „Ideea e că nu petrece mult timp cu el, din păcate, chiar dacă, prin această mișcare, s-a dorit să se arate că există grijă și timp petrecut împreună. Nu e chiar așa”.

