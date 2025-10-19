Rețeta de murături asortate recomandată de Gabriela Cristea. Cu ce se laudă vedeta. „Să aveți belșug cu carul”

„Mie îmi place să gătesc. Cele mai bune idei îmi vin în bucătărie. Mie îmi place să gătesc singură în bucătărie, cumva sunt eu cu gândurile mele. E ca un soi de meditație”, spunea Gabriela Cristea, în cadrul unui podcast.

Acum, vedeta le-a explicat fanilor săi cum obține cele mai bune conserve, perfecte pentru perioada iernii, și le-a dat rețeta.

Pentru murăturile asortate, Gabriela Cristea folosește 1 litru de apă și 1 lingură medie de sare neiodată. La saramură, ea adaugă o mulțime de legume și fructe asortate, precum: castraveți, gogonele, varză, dovlecei, morcovi, mere, gutui, hrean, usturoi, ardei iuți și țelină.

„Și am pus și murături asortate în saramură. Vă las mai jos lista mea de ingrediente din care fac toate murăturile și vă mai spun ca saramura o fac la 1L apa, o lingură medie rasă de sare pentru murături neiodată. Să aveți belșug cu carul!”, a scris Gabriela Cristea pe contul de socializare.

Legume pentru murături: 7 kg castaveți, 7 kg gogonele, 2 verze medii, 1 conopida mare, 10 dovlecei mici cat castravetii, 2 kg morcovi, 10 mini pepenasi, 5 mere, 3 gutui, 2 kg hrean,10 leg usturoi mai mare, 10, 15 ardei iuți, 3 teline cu frunze, 2 leg marar pentru muraturi (bete), 4-5 leg busuioc, 4-5 leg cimbru, 4 plicuri piper boabe, 4 plicuri mustar, Foi de dafin, O pungă sare murături neiodată.

