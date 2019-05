Richard Madden, actorul din „Game of Thrones”, ar putea juca alături de Angelina Jolie într-un film de acțiune

Richard Madden, care l-a interpretat pe Robb Stark în serialul "Game of Thrones", negociază pentru a se alătura noului film realizat de Marvel Studios "The Eternals", în distribuţia căruia figurează şi Angelina Jolie, potrivit site-ului de specialitate The Wrap.