Rihanna este din nou mamă! Artista în vârstă de 37 de ani și rapperul A$AP Rocky, 36 de ani, au devenit părinți pentru a treia oară, pe 13 septembrie 2025. Micuța a primit numele Rocki Irish Mayers, iar vestea a fost anunțată chiar de artistă, printr-o serie de fotografii publicate pe rețelele sociale.

În imagini, cântăreața apare ținându-și bebelușul îmbrăcat într-un body roz, iar alături a arătat și o pereche de mănuși roz cu panglici, purtând în același timp un inel inscripționat cu cuvântul „Mom”. „Rocki Irish Mayers, 13 septembrie 2025”, a scris Rihanna în descriere, etichetându-l pe partenerul său.

Cei doi artiști au anunțat că așteaptă cel de-al treilea copil în mai 2025, chiar pe covorul roșu al Met Gala, acolo unde Rihanna și-a etalat pentru prima dată burtica de gravidă.

Rihanna și A$AP Rocky sunt deja părinții a doi băieți: RZA, născut în 2022, și Riot, venit pe lume în 2023. Potrivit apropiaților cuplului, cei doi și-au dorit dintotdeauna o familie numeroasă și să aibă copiii apropiați ca vârstă, pentru ca aceștia să crească împreună și să aibă o legătură strânsă.

„Rihanna a visat mereu să aibă o familie mare. Ea și Rocky sunt extrem de recunoscători și simt că trăiesc o perioadă cu adevărat specială”, a declarat o sursă pentru People.