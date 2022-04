Audițiile sezonului 12 „iUmor” au continuat duminică, la Antena 1. Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au avut și în această ediție un nou coleg de jurizare – Dani Oțil, prezentatorul matinalului de la Antena 1.

În rândul concurenților a fost diversitate, de la numerele de roast și stand-up, până la numere de circ, toate au fost apreciate și îndelung examinate de către cei patru jurați. Rikito Watanabe, Sid Singh, Fachirul din Periș și Nicușor Dan și cetățeanul au mers la votul publicului, însă cel care s-a remarcat și care a obținut majoritatea voturilor din partea publicului, dar și un loc asigurat în finala sezonului 12 „iUmor” este Rikito Watanabe.

„Când aveam 15 ani, tatăl meu m-a dat afară din Japonia pentru că eram un copil puțin obraznic. Am stat în America timp de trei ani, după care tatăl meu a deschis un restaurant în România. Așa m-am mutat eu în Constanța, unde am stat până la vârsta de 28 de ani”, a spus concurentul.

„Domnul Rikito a venit cu o paralelă foarte bine făcută între Japonia și România. A fost un număr amuzant și mi-a plăcut ce a avut scris pe hârtie. Merită aplaudat pentru că se chinuie să vorbească limba română”, a spus Cheloo.

„A avut un stil foarte simpatic de a vorbi”, a spus Delia. „iUmor” continuă duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Povestea lui Rikito Watanabe

Rikito sau Riki are 28 de ani și a devenit cunoscut după ce a participat la „Chefi la cuțite”, în echipa lui Sorin Bontea. Dar cum începe povestea lui Rikito? Watanabe și-a deschis sufletul pentru Libertatea și a oferit detalii neștiute despre viața lui: „Povestea mea începe în iarna lui 1993, în Sendai, acolo unde m-am născut. În cel mai mare oraș din nordul Japoniei. Tatăl meu a fost mereu departe de casă, din cauza faptului că lucra mult și avea întâlniri și prin alte țări. Cred că mi-a lipsit destul de mult în copilărie, dar am înțeles că uneori părinții trebuie să facă sacrificii pentru copiii lor. Am învățat să fiu optimist, să privesc partea plină a paharului, chiar și atunci când îmi era greu și dor de el”.

Despre copilărie, Rikito vorbește cu mare plăcere: „În Japonia, copiii sunt foarte bine educați și extrem de respectuoși. Avem o cultură în care respectul stă la baza tuturor lucrurilor pe care le facem. În același timp, suntem încurajați să reușim, să ne depășim limitele constant și să avem rezultate, iar asta poate fi copleșitor pentru anumiți copii”. Acesta are un citat, de la care nu se abate niciodată: „Fii optimist! Și nu trăda, chiar dacă ai fost trădat”.

