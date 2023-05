Actrița mărturisește că nu uită niciodată de rutina sa și asta pentru că, odată scăpată din vedere sănătatea tenului, e foarte greu de recuperat. Monica Bârlădeanu spune că nu iese din casă fără protecție solară și o folosește zi de zi, indiferent de anotimp.

„Sunt foarte pasionată de îngrijirea pielii! Mi se pare esențial! E un lucru care, odată ce se duce la vale, e foarte greu de recuperat colagenul din pielea ta, apoi, ajungi să peticești, să mergi la operații. Cel mai important este să te ții de rutină, iar rutina nu trebuie să fie foarte complicată.

Eu am un ser de față, după demachiere. Serul e foarte important, pentru că are ingredientele active, cele mai puternice. După ser, folosesc cremă de seară și cremă de ochi.

Nu săriți peste crema de ochi, peste ser, care este foarte important! Fără protecție solară, nici nu discutăm! Nu există să nu folosesc SPF 50! Azi dimineață mi-am dat cu SPF pe față. Crema mea de zi conține Vitamina C și SPF 50”, a explicat Monica Bîrlădeanu, pentru impact.ro.

Monica Bîrlădeanu se menține în formă și datorită sportului. Vedeta face fitness și mărturisește că încearcă să ajungă de 4 ori pe săptămână, iar la pilates merge o dată.

„Am un antrenor care este foarte serios. Nu e cel mai simpatic, nu merg la sală, ca să râd cu el, nu am nici măcar o discuție personală, e foarte serios și riguros și m-a pus pe șină într-un mod foarte bun. Încerc să ajung de 4 ori pe săptămână la sală, iar o dimineața merg la pilates”, a mai spus vedeta.

De ce a vrut să se retragă din televiziune

Invitată anul trecut în podcastul „Fain&Simplu” al lui Mihai Morar, Monica Bîrlădeanu a făcut dezvăluiri despre cariera ei, dar și despre viața personală. Actrița a mărturisit că în urmă cu 9 ani a vrut să se retragă din lumina reflectoarelor, motivul fiind chiar despărțirea de partenerul de la vremea aceea.

„În 2013 am vrut să plec din showbiz. Treceam printr-o despărțire și simțeam că nu vreau să împărtășesc cu nimeni prin ce trec. Și astăzi consider că odată ce ai crăpat ușa dormitorului tău, a intrat toată lumea și nu mai iese de acolo niciodată.

Toată lumea va avea o părere despre viața ta personală. (…) M-am afundat în treabă, în Los Angeles, și am reușit să gestionez perioada. Dar pauza nu mi-a anulat notorietatea, deși vreo doi ani am stat sub radar, dar asta nu înseamnă că am dispărut”, a dezvăluit Monica Bîrlădeanu, pe YouTube, conform Fanatik.

