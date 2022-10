Vestea că starul internațional va ocupa scaunul juratului-surpriză i-a surprins pe juraţii „iUmor”. Duminică, de la 20.00, telespectatorii pot afla ce concurenți au primit like-urile și dislike-urile juraților, dar și cine a acceptat provocarea de a-i face un roast ca la carte celebrului actor Rocco Siffredi.

„Iată că iUmor începe să fie recunoscut la nivel internațional! Am reușit să aducem o vedetă de calibru greu la noi în emisiune“, a exclamat Cheloo, atunci când a aflat, chiar în timpul filmării celei mai noi gale a show-ului, cine este al patrulea jurat al ediţiei.

Cine e Rocco Siffredi

Starul italian a jucat în peste 1.500 de filme destinate adulților, iar în prezent se filmează un serial inspirat de povestea lui de viață. „Nu știu niciun film de-al domnului, dar ce crezi c-am să fac? Am să mă uit la documentarul despre el“, a mărturisit Delia la filmările „iUmor”.

În vârstă de 58 de ani, Rocco Siffredi și-a început activitatea în lumea cinematografiei pe când avea 20 de ani și este singurul actor de filme pentru adulți din Europa care a reușit să joace în pelicule realizate în SUA.

„Din 1989, am început să câștig premii în Las Vegas. Apoi, am obținut Hot dOr, știți că sunt Oscarurile pentru filme de adulți, la Cannes. Am câștigat peste 100 de premii și activez de 38 de ani în industria asta“, a povestit actorul italian în cadrul unui interviu.

Cine sunt concurenţii care au primit like-urile juraţilor „iUmor”, dar şi ce vedete au venit să îl ia la roast pe Rocco Siffredi, telespectatorii pot descoperi urmărind noul episod al emisiunii de umor duminică, de la 20.00, pe Antena 1.

