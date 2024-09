Cel de-al 17-lea sezon „iUmor – Nu e ce vezi la televizor” aduce, în fiecare sâmbătă, de la ora 20.00, momente savuroase și povești spumoase, iar în cel de-al treilea episod al noului sezon, Oana Dragne și Andreas Petrescu o au ca invitat special în cadrul rubricii iReal pe Dana Săvuică.

„Tată, eu vreau să fiu actriță!”, așa își deschide momentul Dana Săvuică, ce povestește despre ziua în care i-a mărturisit tatălui ei că vrea să urmeze o carieră în domeniu, iar răspunsul acestuia nu a fost deloc pe placul ei.

„Niciodată, copilul meu, pentru care am făcut atâtea sacrificii, nu va face așa ceva!”, mărturisind că acesta este motivul pentru care nu a devenit actriță. În anul 1999, atunci când i s-a propus să pozeze în celebra revistă pentru bărbați, Dana Săvuică avea o agenție de modele, iar propunerea a luat-o pe nepregătite: „Nici prin gând nu-mi trecea!”, iar toți cei din sală erau nerăbdători să afle întreaga poveste.

Ce detalii spumoase a scos vedeta la iveală, telespectatorii pot afla urmărind cea de-a treia ediție a noului sezon iUmor, sâmbăta aceasta, de la ora 20.20, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Dana Săvuică, prima româncă pe coperta Playboy

La sfârșitul anilor 90, afișarea goliciunii era încă un subiect tabu în rândul românilor. Cu toate acestea, o româncă a avut însă curajul să spargă gheața și să pozeze nud pentru prima ediție locală a revistei Playboy.

„A fost ceva de bun augur pentru mine. Eu sunt Vărsător şi Vărsătorii sunt aventurieri, adică le place să intre în proiecte provocatoare, dar nu sunt nebuni, adică îşi folosesc foarte bine inteligenţa. Am analizat pe toate părţile această apariţie a mea şi am considerat că va fi OK dacă lansez mesajul următor: eram la finalul carierei de model şi practic această apariţie a fost ca o odă, ca un tribut adus corpului, feminităţii şi frumuseţii mele, pentru că eu asta proiectam pe scenă ca manechin.

Practic, a fost un fel de la revedere spus meseriei mele de model, urmând să deschid calea unei femei care îşi dorea o carieră în televiziune, un business. Acesta a fost mesajul meu în Playboy. În plus, fiind prima româncă din această revistă, am intrat în analele showbizului românesc, e semnătura mea acolo. O dată eşti prima”, spunea Dana Săvuică despre experiența de a poza goală.

