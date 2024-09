Cheloo, liderul trupei Paraziții și unul dintre cei mai cunoscuți jurați ai emisiunii „iUmor”, nu domină doar scena muzicală, dar și afacerile, demonstrând o abilitate remarcabilă în gestionarea investițiilor. În spatele imaginii sale de rapper rebel, Ion Cătălin Ștefan, pe numele său real, se dovedește a fi un antreprenor de succes, cu afaceri solide în diverse domenii.

Cea mai veche și profitabilă afacere a artistului este 16 Hz Producție SRL, o companie specializată în înregistrări și editare muzicală, fondată în 2004. Firma a înregistrat o creștere constantă, iar anul 2022 a fost cel mai productiv, cu un profit net de peste 1,3 milioane de lei și o cifră de afaceri de 1,73 de milioane de lei. Deși în 2023 profitul a scăzut la 960.000 de lei, afacerea rămâne extrem de profitabilă, generând în ultimii zece ani un profit total de 4,4 milioane de lei, echivalentul a aproape 900.000 de euro, scrie fanatik.ro.

Cheloo mai deține și Spectru Subsonic SRL, o altă firmă din domeniul înregistrărilor audio și editării muzicale, unde controlează 95% din acțiuni. În 2023, această companie a generat un profit de aproape 250.000 de lei, contribuind semnificativ la portofoliul său de afaceri.

Recomandări Cât de important este portofoliul primit de România în Comisia Europeană. Europarlamentar PNL: „E gol, zero competențe”

Artistul a încercat să își diversifice investițiile și în industria modei. În 2021, a lansat linia vestimentară prin intermediul companiei Streetwear Tech SRL, asociat fiind cu Dan și Carmen Popescu. Deși nu a avut același succes ca afacerile muzicale, în 2023 firma a avut încasări de 50.000 de lei și un profit modest de 11.000 de lei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Cheloo dovedește că succesul său nu se limitează doar la scenă, ci și la antreprenoriat, devenind un exemplu de artist care a știut să își valorifice talentul și în afaceri.

Cheloo are doi copii

Cheloo a reuşit să-şi ţină iubita şi copiii departe de atenţia publică. Cântăreţul din trupa Paraziţii are o relaţie cu Daniela Moraru de mai mult timp, iar cei doi locuiesc în Breaza, Prahova, potrivit a1.ro.



Actuala sa parteneră de viaţă, Daniela Moraru i-a dăruit artistului doi copii, o fetiţă şi un băiat. Fiica lui Cheloo are 7 ani, iar cel de-al doilea băiat al lui Cheloo are 9 ani, potrivit Spynews.

Recomandări Întrecere de gogoși electorale ale candidaților la prezidențiale

„Lumea e preocupată de monden, de viața mea personală, lucruri pe care eu refuz să le discut. Nu-mi place, nu mi-a plăcut niciodată. […] Dacă mă întrebi de viața personală, nici nu mă interesează”, spunea Cheloo acum ceva timp.

„Ce știi tu despre familia mea”

În urmă cu câțiva ani, când un concurent de la „iUmor” a spus într-un roast că el şi-a părăsit familia, rapperul şi-a ieşit din minţi şi l-a ameninţat.

„Ce ştii tu despre familia mea? Că aici e un punct sensibil. Fratele tău îţi cere zece minute să mergi cu mine afară, ca să reglăm o situaţie simpatică. Poate facem un altfel de roast. Eu pentru asta, dacă astăzi n-aş fi fost condamnat pentru 0,6 grame de iarbă oferite unui fraier, poţi să tai la montaj sau nu, eu te-aş fi călcat pe tine în picioare şi mi-aş fi asumat bărbăteşte un dosar penal“, a spus atunci Cheloo.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News