Delia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, nu doar că muncește neîncetat pentru a rămâne în top, dar face și alegeri inteligente când vine vorba de banii câștigați. Împreună cu soțul ei, Răzvan Munteanu, cântăreața își investește veniturile în businessuri promițătoare. Dacă ea preferă să își reinvestească o mare parte din câștiguri în imaginea și spectacolele sale, Răzvan este cel care își asumă rolul de „profesor” la capitolul investiții, fiind mereu atent la oportunitățile din piață.

Delia Matache și-a construit o carieră impresionantă prin muncă și perseverență, fiind implicată în numeroase proiecte de succes. Pe lângă concertele sale de top, artista este o prezență constantă în două mari show-uri de televiziune, „X Factor” și „iUmor”, ceea ce îi ocupă aproape tot timpul liber. Cu toate acestea, reușește să jongleze între responsabilități, câștigând sume importante, pe care le gestionează cu ajutorul soțului ei.

Într-un interviu pentru FANATIK, Delia a vorbit despre echilibrul dintre viața profesională și cea personală, despre felul în care își reinvestește o parte semnificativă a banilor în show-uri impresionante și în imaginea sa. Pe lângă acestea, o altă parte din câștiguri intră pe mâna lui Răzvan, care se ocupă de investiții strategice, asigurându-se că banii sunt puși la treabă cu înțelepciune.

„Sunt bine, fericită, împlinită și trăiesc la maximum fiecare zi. După propriile mele reguli. Toamna e plină de concerte, de călătorii, de mers pe munte. Și, bineînțeles, de filmări pentru iUmor și un nou sezon X Factor. (…)

În familia noastră, Răzvan este cel care se pricepe la investiții, așa că cele mai multe decizii pe partea aceasta sunt la el. Desigur că ne sfătuim, dar am deplină încredere în el când vine vorba de investiții și dezvoltarea businessului”, a declarat cântăreața.

„Mă face foarte fericită să fiu pe munte. E o combinație de adrenalină, bucurie, entuziasm, relaxare, efort fizic susținut”

Chiar dacă programul ei este extrem de încărcat, Delia reușește să-și găsească momente de respiro prin pasiunea sa pentru călătoriile pe munte, care o încarcă de energie pozitivă.

„A fost o vară plină de concerte și de filmări, dar m-am bucurat că de fiecare dată am reușit și să călătoresc. Mă face foarte fericită să fiu pe munte. E o combinație de adrenalină, bucurie, entuziasm, relaxare, efort fizic susținut. Și de ceva timp am început și alergările montane care îmi plac enorm. Cel mai mult cred că am mers 40 de kilometri într-o zi. (…) Momentele speciale sunt cele în care ajungi în vârf după un traseu dificil, obositor, după clipe în care simți că nu mai poți.”

