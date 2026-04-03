Brigitte Pastramă continuă să surprindă prin transformările sale spectaculoase. Stabilită în Dubai, vedeta și-a descoperit o nouă pasiune și a pășit cu încredere în lumea designului vestimentar, unde creează rochii impresionante, inclusiv modele de mireasă.

După ani în care a fost cunoscută ca femeie de afaceri și influencer, Brigitte Pastramă a ales să își extindă orizonturile. Deși nu este străină de design, având o experiență de 14 ani în design interior, vedeta a decis să exploreze și zona fashionului. În Dubai, a urmat cursuri la o școală de prestigiu și a învățat de la specialiști din domeniu, ceea ce a ajutat-o să își contureze propriul stil.

„Eu sunt designer de interior, am intrat 14 ani în acest domeniu și am încercat să fac acest lucru și în Dubai, dar acolo era concurența foarte mare și aveam nevoie de cel puțin 1 milion de euro ca să pot să dezvolt acești bani, pentru că ar fi trebuit să colaborez cu un dezvoltator, să investesc eu un an, doi, și apoi să stau și să îmi recuperez banii. Am vrut să îmi vând casa, pentru că nu dispuneam de aceast[ sumă, am pus în fața Domnului împreună și Dumnezeu nu a îngăduit”, a declarat Brigitte Pastramă, la Știrile Antena Stars.

Brigitte Pastramă, colecție impresionantă de rochii

Colecția creată de Brigitte Pastramă este variată și adaptată cerințelor actuale. Vedeta propune atât rochii scurte, ideale pentru cununia civilă sau petrecere, cât și modele spectaculoase, cu trene ample, decolteuri îndrăznețe și volume impresionante. Fiecare piesă este lucrată cu atenție la detalii, iar realizarea unei rochii poate dura chiar și șase săptămâni.

Prețurile diferă în funcție de model și complexitate, însă nu sunt deloc mici. Închirierea unei rochii de mireasă pornește de la aproximativ 3.000 de euro, o rochie scurtă, cu detalii speciale, poate depăși 4.000 de lei dacă este cumpărată.

„Eu închiriez în România și prețul începe de la 3.000 euro pentru o astfel de rochie. Ambele rochii au durat șase săptămâni”, a declarat Brigitte Pastramă.

Vedeta a declarat că majoritatea rochiilor sunt disponibile pentru închiriere în România, însă există și modele care pot fi achiziționate.