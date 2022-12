Romanița Iovan a avut întotdeauna grijă de felul în care arată și a încercat să aibă un meniu sănătos și echilibrat. Creatoarea de modă a descoperit de curând masajul facial și apelează la un specialist care masează fiecare muschi al feței.

„Ultima mea găselniță este masajul special, îți masează fața ca și cum ți-ar masa corpul. Totul este să-ți tonifice musculatura.

La față nu putem să facem sport. Are o tehnică specială care ajută la îmbunătățirea calității pielii. Este o chestie nemaipomenită.

Atunci când mă uit la fiul meu și văd că are 16 ani și e înalt de 1,87 m… și el este născut de ziua mea, la 42… Fac o simplă adunare și realizez că trebuie să fiu o mamă tânără în continuare”, a spus Romanița Iovan, potrivit Fanatik.

Ce planuri are Romanița Iovan pentru anul următor

„În fiecare moment al vieții mele mă gândesc să vin cu provocări sau îmi aleg provocări, se întâmplă ca în jurul meu să fie în așa fel încât lucrurile să se lege, să nu mă plictisesc. Cred că este foarte important să te reinventezi, să faci lucruri noi.

Deja am în cap un proiect pe care sper să-l pot începe în anul 2023. Și, în fine, sunt foarte, foarte, foarte hotărâtă să-mi ofer timp să pot să călătoresc mai mult decât până acum”, a spus Romanița Iovan pentru Antena Stars.

De Crăciun, vedeta va merge împreună cu partenerul ei, Iulian, la mama acestuia, care îi așteaptă cu multe bunătăți special pregătite pentru masa de sărbători. De Revelion, Romanița Iovan va rămâne în București.

„În ziua de 24, seara, facem bradul. Așa ne-am obișnuit, așa e tradiția, nu facem mai devreme. A doua zi, vom merge la mama lui Iulian care locuiește undeva la țară și ne așteaptă cu bunătăți.

Ne întoarcem pe 26 înapoi, că mergem la o petrecere. Revelionul o să-l facem în București. Nu avem o vacanță specială până la sfârșitul anului”, a povestit Romanița Iovan.

Romanița Iovan face mult sport

Creatoarea de modă face sport, iar asta o ajută să se mențină într-o formă de invidiat. Ea a ales să facă exerciții acasă și se inspiră de la videoclipurile de la YouTube.

„Eu fac sport în fiecare zi, acasă. Am o metodă autodidactă. În primul rând încep cu exerciții de cardio, săritul corzii, sar coarda, am coardă profesională, o coardă cu greutate, la modul serios. Am greutate de un sfert de kilogram, de jumătate de kilogram, de un kilogram și de două kilograme. Am corzi și am intrat într-un program de exerciții folosind aceste corzi care este programul celor de la care am cumpărat coarda, sunt niște americani. Lucrez mușchi individuali, brațele cu spatele, brațele cu pieptul, sau pot să fac picioarele sau abdomenul, depinde cum îmi fac programul în ziua respectivă.

Programul de exerciții se găsește pe YouTube, nu e greu deloc și lucrezi programul respectiv, care poate să înceapă de la 10-15 minute până la 45 de minute sau până la o oră. Pentru mine e o bucurie să fac sport! Dacă nu fac sport o săptămână, sufăr!”, a mai povestit Romanița Iovan.



