Romanița Iovan se află în Antalya, Turcia, într-un resort de lux. Creatoarea de modă face sport, chiar dacă se află în vacanță. Aceasta a apărut pe Instagram în ținută de plajă, etalându-și corpul perfect, pe care îl întreține de ani de zile.

„Aici m-am pregătit, într-adevăr, pentru orice și mi-am dat seama că corpul nostru nu are limite. Am înotat la 8 grade afară, chiar dacă piscina era încălzită, și am făcut față unei situații incredibile: o oră și jumătate de înot. Așa de mult nu am crezut că pot, la o asemenea temperatură”, a spus Romanița pe Instagram.

