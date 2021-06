Rona Hartner, despre motivele divorțului de Herve Camilleri. „Am avut 55 de certuri într-un an”

Însă, invitată astăzi online, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, vedeta a scos la iveală noi detalii despre ruptură.

„Eu sunt foarte fericită că m-am despărțit. (…) Pe cât era de bine, pe atât era de rău. Ideea este că noi ne-am înțeles [perfect], focuri de artificii, muzică, aceleași gusturi, ne înțelegeam bine din toate punctele de vedere.

Problema este că, după căsătorie, am numărat la un moment dat scandalurile, am avut 55 de certuri într-un an.

Cred că a intrat un spirit, un duh de zâzanie și nu s-a mai putut găsi niciun fel de echilibru. (…) Din nimic ne luam. Ne-am certat o săptămână întreagă o dată fiindcă eram de acord cu el”, a spus Rona la Pro TV.

Interpreta vrea să aibă o discuție cu Herve

„Într-o dimineață mi-a zis ceva, i-am zis că sunt de acord și s-a supărat pe mine timp de o săptămână. Pe urmă am încercat să-l contrazic și tot s-a supărat, deci n-am mai știut cum s-o dau. Atunci am zis că divorțez.

Aveam totul ca să fim fericiți. Făceam muzică împreună, aveam studio, lumea ne iubea, casă pe malul mării. La un moment dat erau certuri care se repetau, se repetau, până când am zis că nu se poate.

Au început după nuntă, de aceea am fost foarte surprinsă. (…) Reglăm chestiile administrative și, când vom fi pregătiți, vom vorbi un pic din nou”, a dezvăluit Rona.

