„Acum am avut o zi de naştere pe care iubitul meu m-a făcut să o simt din plin! Am avut o zi, aşa, fascinantă! M-a furat de dimineaţă, mi-a zis «La mulţi ani», dar mi-a spus «Mă urmezi toată ziua!».

Mi-a zis «Nu ştii nimic!». Mie îmi plac surprizele enorm aşa că soţul meu a aranjat el să ne aştepte un vapor în portul din Toulon, m-a luat cu vaporul şi m-a dus pe o mică insulă, pe care nu o ştiam pentru că nu putem să plecăm aşa departe.

Rona și fiica ei

De exemplu, doar aici în zona unde locuiesc avem 12 plaje diferite, dar nu le cunosc chiar pe toate.

El îmi descoperă aşa, din când în când, câte o plajă! M-a dus pe o insulă, pe o plajă pustie, acolo a aranjat să avem un delivery de sushi şi tort, şi flori, totul mă aştepta acolo. Erau 15-16˚C afară, era un soare superb! Apa avea 8˚C şi am înotat totuşi pentru că prea arăta de parcă eram în Rai!

Când am ajuns acasă mă aştepta altă surpriză, a pus la cale cu fiica mea să mă aştepte cu un alt tort acasă şi au făcut în aşa fel încât să am o aniversare cu el şi fata, am fost toţi 3 acasă.

A fost o petrecere de neuitat în familie, numai noi acasă. Nici nu voiam mai mult. Aşa a fost şi de Revelion!”, a povestit Rona Hartner pentru Click.

