Cu toate astea, Rona are putere să zâmbească, a lansat o piesă pe patul de spital și este încrezătore că totul va fi foarte bine.

„La început chimioterapia a fost groaznică. Chiar am fost pe muchie de cuțit, adică am fost pe firul acela… la un pas. L-am auzit chiar și pe tata vorbindu-mi. Fizic am avut o reacție alergică la primul tratament care era să mă doboare. Am avut embolie pulmonară. Acum mi-a schimbat tratamentul și e bun, nu-mi schimbă viața. (…) Acuma fac a șasea cură. Durează trei zile la rând chimioterapia”, a spus Rona Hartner la Răi da’ buni, potrivit Spynews.

Citește și

VIDEO/ O fată goală care bate toaca și un tablou cu WC aurit, homosexuali și Iisus Hristos. Un nou eveniment șocant marca Baraka Artist, după scandalul cu vulpea jupuită expusă în Centrul Vechi al Capitalei

Citește mai multe despre chimioterapie pe Libertatea.