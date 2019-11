De Livia Lixandru,

La scurt timp după ce artista a învins cancerul, Rona și Herve s-au căsătorit în Franța, declarând atunci că nu va exista o nuntă și în România. Iată că cei doi s-au răzgândit și s-au căsătorit religios, în mare secret, în fața unui preot român.

„Sâmbăta trecută, ne-am căsătorit pe ascuns, în România, la Biserica Sf. Mina. Ne-am căsătorit pe ascuns pentru că am vrut să simţim momentul ăla. Extraordinar! Eu am plâns pentru că am simţit când îţi pune Dumnezeu acea coroană pe cap, Dumnezeu te încununează de glorie. Căsătoria este o glorie – eşti aleasa inimii cuiva.

Așa a arătat rochia de mireasă a Ronei, la nunta din Franta

Noi am făcut petrecerea cu 200 de persoane, pe Coasta de Azur, dar următoarea petrecere o facem în România, pentru că avem familie şi în România şi nu vrem să îi frustrăm. Şi va fi la anul, liniştiţi, când ne mai revenim, că nu puteam să organizez două nunţi mari la o lună distanţă. Era imposibil”, a declarat Rona Hartner pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

După nuntă, soţul Ronei Harner a făcut mărturisiri emoționante despre femeia care i-a schimbat total viața.

„Când sunt cu Rona, sunt un om mai bun. Ştiu că aceasta este calea mea, să fiu cu ea, este menirea mea să fiu un om mai bun, să fiu bărbat, să fiu mai puternic, să fiu mai aproape de Dumnezeu.

(…) Prima dată când am întâlnit-o, am fost ,,wow!”. M-am simţit electrizat, sentimentul a fost foarte intens. Cu timpul, am început să o iubesc din ce în ce mai mult de la o zi la alta. (…) Iniţial, nu i-am spus Ronei în mod direct că vreau să fie soţia mea, i-am spus lui Dumnezeu într-o rugăciune secretă că o vreau pe Rona de soţie şi i-am oferit ei inima mea, prin rugăciunea mea”, a precizat Herve, potrivit sursei citate.