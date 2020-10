Rona Hartner vine în sprijinul tinerilor afectați de pandemia de coronavirus. „Mi-au fost trimiși de către guvernul Franței”

„Mi-au fost trimiși de către guvernul Franței. Este vorba despre tineri care nu-și mai găsesc rostul în viață. Pentru că acest coronavirus a afecta mai mult psihologic oamenii.

Așa că îi învăț pe tinerii între 18 și 25 de ani să ia cuvântul în public, să se afirme, să-și descopere veleitățile artistice și îi împing în față. Le spun că lumea nu s-a terminat dacă ne-am îmbolnăvit”, a declarat Rona, în emisiunea TV La Măruță.

În perioada de izolare, Rona spune că s-a reinventat. „Am început să creez videoclipuri. Am început să cânt din nou la saxofon. Am început să pictez în live pe scenă. (…) Am învățat să fac pâine din cereale, din hrișcă, din paste”, a mai spus Rona.

„Am făcut 4.500 kg în două zile. Am fost în locurile cele mai uitate de lume, dar care sunt sufletul românesc”, a mai spus Rona.



Citeşte şi:

Donald Trump a fost infectat cu COVID-19, cu o lună înainte de alegerile prezidențiale: „Eu și Prima Doamnă am fost testați pozitiv”

Colegiul Gh. Lazăr, amendat pentru lampa UV uitată în timpul orelor. Șeful DSP București: “E ca și cum ai privi un fascicul de laser. Sigur vei avea vederea afectată”

Mesajul transmis de Melania Trump, după ce a fost infectată cu COVID-19: “Vă rugăm să vă protejați”

PARTENERI - GSP.RO Greșeala uriașă a lui Nicolae Ceaușescu! Ce a aflat cu 11 zile înainte să fie executat

PARTENERI - PLAYTECH Ce a putut să spună Alex Bodi după ce a bătut-o pe Bianca Drăgușanu. Este halucinant ce a declarat

HOROSCOP Horoscop 2 octombrie 2020. Berbecii au parte de trăiri intense și momente destul de dificile, mai ales în cuplu

Scoala9.ro Școala, de la tăblița de ardezie la tabletă. Colecționarul Cristian Dumitru a adunat mii de obiecte, cât să înființeze un muzeu al școlii românești

Telekomsport VIDEO | Şocant! Bătaie ca în codru la metroul din Bucureşti. Jandarmeria a călcat în picioare mai multe persoane. Imagini greu de privit