Roxana Ciuhulescu nu poate sta prea mult fără cei doi copii ai săi, Ana Cleopatra, fata din prima căsătorie, şi micuţul Cezar Ioan, băieţelul pe care-l are cu actualul soţ, Silviu Bulugioiu. I-a luat cu ea cam peste tot pe unde a fost plecată, însă la ultima deplasare i-a fost imposibil.

Fosta vedetă TV a trebuit să plece singură în afara ţării, la Geneva şi la Paris, unde a participat la două saloane auto. Soluţia pentru cei mici: soţul a rămas acasă, bonă cu normă întreagă.

„Sunt două saloane auto pe care nu le ratez niciodată. De 19 ani merg la ele. M-am dus acolo ca jurnalist şi am stat trei zile. Soţul a rămas acasă cu copiii. Cred că s-a descurcat bine, nu am avut plângeri. Când am ajuns acasă, bucurie mare. Toţi trei m-au aşteptat cu drag şi dor”, ne-a mărturisit Roxana la întoarcere.