Roxana Ciuhulescu, despre cea mai dură experiență. „Emoțional, ajunsesem să fiu la pământ”

„Pentru mine, «Survivor» a fost o experiență incredibilă. Trăgând acum linie și fiind liniștită după tot ce s-a întâmplat acolo, nu îmi pare rău nicio secundă că am fost acolo.

Am avut momente, recunosc, când am ezitat. Băteam în retragere și nu știam ce motiv să invoc, în așa fel încât să fiu credibilă.

Însă cred că, dacă nu m-aș fi dus, aș fi regretat toată viața. Am zis că mai bine să îmi pară rău de ce am făcut, nu de ce nu am făcut. Și m-am asumat și m-am dus.

Că s-a întâmplat asta cu piciorul, asta este. Eu oricum îmi propusesem să merg șase-șapte săptămâni, dacă era după capul meu, dar cred că m-am supraestimat!”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru Cancan.

Fosta prezentatoare de la „ProMotor” vorbește despre provocările apărute în Republica Dominicană.

„Dorul de familie – asta m-a chinuit cel mai tare, de departe, adică aș fi putut îndura foamea, că am îndurat-o, este foarte greu, dar noi, femeile, suntem mai obișnuite cu foamea, mai ales cele care am făcut diete de-a lungul timpului.

Ăsta a fost aspectul cel mai greu pentru mine de îndurat, pentru că, emoțional, ajunsesem să fiu la pământ. Mi-era frică să mă culc, pentru că, în momentul în care închideam ochii, îmi vedeam copiii!”, a mai adăugat fosta concurentă de la „Survivor”.

