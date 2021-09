Roxana Ciuhulescu, despre jobul la stat alături de ministrul Eduard Novak: „Salariile sunt altfel decât la privat”

Din 31 august 2020, Roxana Ciugulescu lucrează la minister, e consilierul ministrului tineretului și sportului. Vedeta susține că nu are nicio afilieră politică, dar sportul e domeniul ei.

Roxana Ciugulescu și ministrul Eduard Novak

Într-un interviu pentru clickpentrufemei.ro, vedeta a declarat că e mulțumită de locul său de muncă, a și detaliat care e rolul ei la minister. Spune și că salariile de la stat sunt altfel față de cele de la privat. „Sunt consilierul ministrului Eduard Novak, care s-a întors de la Tokyo cu medalia de argint la ciclism, la Jocurile Paralimpice. Mă ocup de imaginea sa publică şi organizez evenimente pentru minister.

A fost o mare schimbare şi, sincer, mi-am dat eu mie o perioadă de probă de trei luni, pentru că nu ştiam dacă o să mă adaptez, dacă o să-mi placă. Dar am fost cooptată într-o echipă frumoasă şi tânără, în care am putut să-mi materializez ideile, mi s-a dat mână liberă să organizez evenimente şi workshop-uri. Sigur că salariile sunt altfel decât la privat, dar uşor-uşor am început să fac câteva lucruri şi pentru mine.”, a declarat ea.

„Eram prea înaltă pentru prezentările de modă”

Roxana Ciuhulescu e cea mai înaltă femeie din showbizul românesc. În adolescență, vedeta a crezut că o să aibă succes în modelling datorită înălțimii, dar s-a înșelat. „Am fost remarcată şi de Zina Dumitrescu, care mi-a spus că o să am o carieră mare în modeling, însă am luat această variantă în calcul după ce am renunţat la sportul de performanţă, la un pic peste 18 ani. Surpriza a fost că, deşi aveam 90-60-90, eram prea înaltă pentru prezentările de modă, aşa că am făcut pictoriale pentru costume de baie, lenjerie, rochii…

Marele dezavantaj este că îmi găsesc greu haine şi ori mă duc în străinătate să mi le cumpăr, ori mi le fac la comandă. Un alt neajuns este patul. Pe unde am călătorit, în multe paturi de hotel am dormit cu picioarele pe-afară, iar în avion, la clasa economic, stau foarte incomod, din cauza spaţiului mic de la picioare.

Iarăşi, în apartamentul în care am copilărit, nu aveam lustre, pentru că toţi eram înalţi: mama avea 1,80 cm, tata 2,02 cm, iar fratele meu 2,01 cm. Au fost, însă, multe avantaje şi încă le regăsesc, ceea ce mă face să mă simt bine în pielea mea.”, a mai spus vedeta pentru Click pentru femei.

