Roxana Ciuhulescu regretă că a pozat în Playboy. Ce a făcut cu banii câștigați: „Nu aveam obligații, nu eram căsătorită”

Într-un interviu pentru Fanatik, Roxana Ciuhulescu a povestit despre ședința foto inedită pe care a avut-o acum ani de zile complet dezbrăcată. „Playboy a fost o experiență în viața mea, în anul 2001. La vremea respectivă a fost o mare tentație pentru mine. Nu aveam obligații, nu eram căsătorită, nu aveam copii, arătam bine.

Arăt bine și acum, dar nu mi-aș mai dori să fac asta. Am regretat puțin experiența, pentru că la vremea respectivă nu exista retuș, nici Photoshop. A fost o experiență care, recunosc, mi-a adus o sumă frumușică, mi-am cumpărat un apartament atunci”, a spus vedeta.

Și a continuat: „A fost un lung șir de experiențe. Am pozat, apoi au urmat diverse evenimente după lansarea coperții. Cine era pe copertă, era starul lunii. N-aș mai repeta experiența, totuși am 44 de ani. Acum sunt într-o altă etapă a vieții mele. Când vor crește copiii mei, vor vedea revista. Fata mea știe deja de Playboy. Dacă aș da timpul înapoi, nu știu dacă aș mai face treaba asta”, a încheiat ea.

„Pentru mine, familia este cea mai importantă”

În ceea ce privește viața personală, Roxana Ciuhulescu e pe deplin fericită. Ea e căsătorită cu Silviu Bulugioiu și are doi copii. Nu se gândește să mai aibă încă un moștenitor. „Viața de mămică… nu mi se pare greu să împarți iubirea la doi. Am o admirație deosebită pentru Anca Serea și pentru Nicoleta Luciu. Mă întrebam mereu cum poți să-i îmbrățișezi pe toți, cu numai două brațe. Pentru mine, familia este cea mai importantă, îmi iubesc enorm copiii, mi-a dat Dumnezeu și un soț minunat, doi copii sănătoși. Mi se pare cel mai frumos lucru, să ai copiii sănătoși, mai ales că văd și alte familii cu copii cu probleme, e greu tare pentru un părinte să ai un astfel de copil. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a hărăzit. Soțul meu e sufletul meu pereche, ne înțelegem foarte bine, comunicăm tot timpul”, a spus ea.

„Viața devine parcă din ce în ce mai nebună, nu există dimineață sau noapte în care să nu-mi strâng în brațe soțul și să nu-mi sărut copiii. Sunt norocoasă, ei sunt cea mai mare avere a mea. Pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu.

Nu exclud varianta de a deveni mămică pentru a treia oară, dar am 44 de ani și cred că este cam târziu, totuși. Cred că toate lucrurile se fac la timpul lor. M-a pus pe gânduri situația din Ucraina, situația economică. Nu e ușor nici să crești un copil, darămite doi, trei. Nu mă mai simt fizic în stare, am o vârstă, îl am de crescut pe Cezar, de 4 ani, fetița are 14 ani și cred că suntem bine cum suntem acum”, a mai declarat Roxana Ciuhulescu pentru fanatik.ro.

Roxana Ciuhulescu e căsătorită cu Silviu Bulugioiu din anul 2018. Împreună au un copil, un băiețel. Vedeta are o fiică din mariajul cu Mihai Ivănescu, iar el un băiat dintr-o relație anterioară.

