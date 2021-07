Roxana Ghiță și Andrei Dascălu de la „Survivor România”, prima apariție împreună de când formează un cuplu. Cum a început totul

„Este ceva nou. Prima și prima dată eram în aeroport, m-am dus la el să stau cu el. După la hotel a stat separat, nici măcar nu a stat în camere cu noi”, a spus Roxana potrivit Wowbiz.

„Eu fiind rezervă nu am putut să stau cu ei în grup, ei normal nu trebuiau să mă cunoască pe mine. Eu am încercat să fiu mai retras. Cu Roxana nu mă știam, cu mulți dintre ei nu mă știam.

Am zis să stau mai retras. Am fost invitat să mă duc să stau cu ei, am schimbat două trei vorbe la hotel când am ajuns și acolo ne-am cunoscut puțin”, a adăugat Andrei.

Roxana Ghiță a povestit despre cum a simțit primii fiori ai dragostei. Războinica nu s-a așteptat nicio clipă că și Andrei să aibă o atracție față de ea.

„Credeam că e doar din partea mea și nu voiam să par dubioasă. Eram după atâta timp în junglă, nu mă mai conectasem cu niciunul dintre colegii mei”, a spus Roxana Ghiță.

„N-a fost un prim pas. Noi ne-am înțeles foarte bine. Mi-am dorit ceva mai mult, dar nu în competiție. Am zis că dacă mă înțeleg bine cu Roxana să continuăm la fel în competiție, iar când ieșim dacă o să fie să ne înțelegem la fel, o să vedem ce o să fie. Imediat după acel sărut, la scurt timp ea a părăsit competiția.

Din discuție în discuție, am mers pe plajă și s-a întâmplat. Nici nu pot să explic. S-a întâmplat. Chiar dacă am zis că nu vreau o relație sau ceva…ea a plecat acasă la scurt timp. Dacă nu ar fi plecat, există posibilitatea să se întâmple ceva mai mult”, a spus și Andrei.

„Au venit foarte multe persoane în echipa Războinicilor. Știu că a fost la unificare, un gest, când i-a dat părul după ureche Mariei. Cu Andrei mă simt destul de geloasă, eu nu sunt geloasă. Maria cred că i-a încheiat un nasture”, povestește Roxana.

Roxana: Nu mă așteptăm să-mi placă de Andrei în continuare, că știe toată lumea că aveam o relație. Totuși, după atâtea luni, aveam o energie. Am vorbit în Republica Dominicană.

