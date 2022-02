„Da, este adevărat că am avut o ofertă de la cei de la Survivor! Am cântărit cu atenție lucrurile și am ales însă să nu particip.

Cu exact un an în urmă, în ianuarie 2021, am avut un accident la schi și genunchiul meu încă nu s-a refăcut complet. Iar emisiunea asta e genul de producție care îți solicită organismul până peste cap, ca să zic așa!”, a declarat Roxana Ionescu, potrivit showblitz.ro, citat de Cancan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Am decis că mă întorc în showbiz atunci când îmi va conveni în primul rând mie. Vreau un proiect interesant, care să mă pună în valoare, pe o durată mai mare de trei sau patru luni.

Nu vreau unul pe durată scurtă, care te stoarce de tot în doar câteva zile. Mai ales că în cazul meu a mai apărut un oarecare impediment. Eu m-am mutat din București, devenind de aproape patru ani timișoreancă”, a mai spus Roxana Ionescu, soția lui Tinu Vidaicu.

PARTENERI - GSP.RO Momente grele pentru Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia. Greșeala făcută: Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?

Playtech.ro Robert Niță l-a umilit grobian pe Emil Rengle de la Survivor România. E neașteptată reacția lui: „Zic să își vadă de lungul nasului”

Observatornews.ro „În ce lume odioasă trăim”. Cum a fost surprinsă Sorana, românca din Danemarca arestată împreună cu soţul său pentru că şi-au maltratat copilul, cu doar câteva zile înainte de incident

HOROSCOP Horoscop 7 februarie 2022. Racii au o zi armonioasă, care aduce rezultatele pe care le doresc și buna înțelegere în cuplu

Știrileprotv.ro Momentul în care Rayan a fost scos din puțul în care a stat blocat 5 zile. VIDEO

Telekomsport Acuzaţii şocante la adresa marelui antrenor român de fotbal! Un apropiat anunţă dovezi că îşi abuzează sexual jucătorii

PUBLICITATE Tips and tricks pentru un stil de viață sănătos