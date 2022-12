În ultima perioadă, Roxana Ionescu a dispărut de pe micul ecran și a ales să se concentreze pe viața de cuplu și pe afacerile pe care le are împreună cu soțul ei, Tinu Vidaicu, în Timișoara. Vedetei i-ar plăcea să se întoarcă în televiziune, însă are câteva condiții pentru această revenire.

În cazul în care va primi un proiect care să fie pe placul său, Roxana Ionescu nu va refuza. „Habar nu am și niciodată nu o să mai spun niciodată. Am spus de foarte multe ori, nu neapărat cu treaba asta, am spus așa, în general, în viață: «Eu? Niciodată nu o să fac treaba aia!» Și am făcut. Depinde de televiziuni, depinde dacă mi se va oferi ceva ce pot să fac, dacă o să îmi permită timpul, dacă o să îmi permită distanța. Dacă astrele se aliniază, cu siguranță o să mă mai vedeți la televizor”, a declarat vedeta pentru ego.ro.

Roxana Ionescu își dorește o emisiune de divertisment, care să nu necesite filmări în fiecare zi. De asemenea, ea preferă ca filmările pentru proiect să dureze maximum trei luni. Momentan, ea nu are nicio idee și așteaptă propunerile din partea producătorilor.

„Un proiect care să se filmeze în maxim 3 luni și care să nu fie chiar zi de zi. Acum, ca și content să zic acum, habar n-am. Dacă aș știi exact ce merge și ce ar prinde publicului, aș propune eu, aș vrea să fac asta. Ceva de divertisment, clar, ceva care să nu fie zilnic și nu mai mult de 3 luni”, a mai spus vedeta în cadrul interviului.

„Naveta am mai făcut la începutul relației noastre”

Faptul că va face naveta Timișoara-București nu este un lucru care să o deranjeze pe Roxana Ionescu. Vedeta susține că soțul ei va înțelege și căsnicia lor nu va fi afectată de distanță.

„Naveta am mai făcut la începutul relației noastre, 5 ani de zile am făcut naveta. Aș zice că sunt obișnuită. Și da, pentru un lucru frumos și care să mi se potrivească mânușă aș face lucrul acesta”, a declarat Roxana.

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu formează un cuplu de 10 ani și împreună au trecut prin multe momente frumoase și mai puțin frumoase. La început existau tenisiuni între ei, însă totul s-a așezat și se înțeleg foarte bine.

„Sunt sigură că relația noastră s-a schimbat în bine, deoarece la început, făcând naveta, așa cum spuneam, mi se părea imposibil să fac acest pas, să mă mut în Timișoara. Existau tot felul de tensiuni. Cu timpul, cu maturitatea relației ca să zic așa, lucrurile acestea s-au așezat, s-au aliniat, iar acum este foarte bine”, a povestit vedeta.

Pentru a fi împreună cu Tinu Vidaicu, Roxana Ionescu a renunțat la viața din București și s-a mutat în Timișoara. Vedeta a decis să își facă bagajele, în anul 2018, și să înceapă o viață nouă într-un alt oraș. Roxana a mărturisit că nu s-ar mai întoarce în Capitală prea curând.

„Mai greu în București, este foarte aglomerat. Era și când eu m-am mutat, în 2018, dar acum parcă e și mai aglomerat. Acum m-am îndrăgostit de Timișoara și este mult mai bine acolo. Clar îmi văd viața acolo, pentru că este Tinu”, a spus Roxana Ionescu la Antena Stars.

