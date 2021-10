Antrenoarea de fitness a declarat că s-a îngrășat doar 5 kilograme, iar în timpul sarcinii și-a făcut toate poftele. Roxana Vancea arată mai bine ca niciodată.

„Nu mă simt însărcinată, n-am simțit până acum, sper să nu simt nici în astea trei săptămâni pe care le mai am. Aveam vreo 60 de centimetri în talie înainte de a rămâne însărcinată, acum am 85 de centimetri, la 35 de săptămâni. Am mâncat, dar deloc dulciuri.

Am pus doar cinci kilograme, am 52 de kilograme acum, dintre care peste 2 kilograme are bebelușul. Am cumparat chestii pentru bebe. Nu am emoții sunt mai mult curioasă, dar mama și soacra abia așteaptă să nasc să mă ajute”, a declarat Roxana Vancea, potrivit Click.

