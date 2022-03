„Pe cât e de greu, pe atât e de frumos. Nu sunt ipocrită să mă plâng. Am un bebe foarte cuminte. Adorm și mă trezesc lângă cel mai frumos zâmbet. Bebe e foarte zâmbăreț ca și Milan, ne umple inimile cu iubire”, a declarat Roxana Vancea pe rețelele de socializare.

Roxana Vancea și soțul ei se pregătesc pentru botezul lui Zian, care va avea loc după Paște. Vedeta a decis să organizeze evenimentul în familie, fiind ceva restrâns.

„Nu am făcut încă pentru că a fost perioada cu colicii, acum a început postul Paștelui și urmează după post să-i facem și botezul. Nu vom face nimic special.

Va fi doar familia. Am găsit o biserică aproape de noi. O să fim doar noi cu familia. Am spus că o să facem când o să fie nunta cu toți prietenii, dar la botez vreau să fie doar despre bebe. Nu are legătură cu pandemia”, a spus Roxana Vancea la Antena Stars, citat de Spynews.

