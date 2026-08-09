Destinația aleasă de prezentatoarea TV a fost insula Sardinia, un loc renumit pentru peisajele sale uimitoare și apa turcoaz. Călătoria are însă o însemnătate aparte pentru ea. Deși este mamă a trei copii, Ruxandra Luca a ales de această dată să plece într-o formulă restrânsă, doar ea cu copilul ei mijlociu alături de o mică gașcă de prieteni apropiați, dorind să se bucure din plin de momente de calitate petrecute împreună.

Ruxandra Luca: „Explorăm Sardinia împreună. Mă bucur că am venit doar noi doi aici”

Ruxandra Luca a publicat mai multe imagini pe rețelele de socializare, arătându-le urmăritorilor săi cum își petrece timpul liber după încheierea sezonului TV. În dreptul fotografiilor, vedeta a transmis un mesaj sincer despre cât de importantă este atenția acordată individual fiecărui copil în parte, mai ales atunci când ai o familie numeroasă.

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„Explorăm Sardinia împreună. Mă bucur că am venit doar noi doi aici, am trăit niște experiențe frumoase împreună, pentru prima dată și ne-am apropiat și mai mult. Timpul unu la unu cu fiecare dintre copiii mei face minuni. Mulțumim, Sardinia pentru bucurii și micii noastre găști de prieteni pentru întreaga experiență împărtășită cu noi!”, a scris prezentatoarea TV pe rețelele de socializare.

Ruxandra Luca s-a întors în echipa „Super Neatza” la Antena 1

Ruxandra Luca a revenit în luna mai în echipa emisiunii Super Neatza de la Antena 1, după perioada tensionată provocată de apariția unor imagini controversate în spațiul public. Prezentatoarea a reapărut la TV și a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut în ultimele săptămâni, după apariția unor imagini publicate de Cancan. Materialul respectiv a stârnit numeroase reacții și comentarii în mediul online, multe dintre ele legate de viața personală a vedetei.

Ce a spus Ruxandra Luca despre perioada dificilă

Ruxandra Luca a mărturisit că acele săptămâni au fost extrem de grele și că situația i-a afectat nu doar pe ea, ci și pe oamenii apropiați. Vedeta nu a intrat în detalii despre imaginile apărute în spațiul public, însă a recunoscut că perioada prin care a trecut a fost una dificilă din punct de vedere emoțional. Revenirea sa în emisiune a fost marcată și de susținerea colegilor din platou.

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