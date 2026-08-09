Destinația aleasă de prezentatoarea TV a fost insula Sardinia, un loc renumit pentru peisajele sale uimitoare și apa turcoaz. Călătoria are însă o însemnătate aparte pentru ea. Deși este mamă a trei copii, Ruxandra Luca a ales de această dată să plece într-o formulă restrânsă, doar ea cu copilul ei mijlociu alături de o mică gașcă de prieteni apropiați, dorind să se bucure din plin de momente de calitate petrecute împreună.

Ruxandra Luca: „Explorăm Sardinia împreună. Mă bucur că am venit doar noi doi aici”

Ruxandra Luca a publicat mai multe imagini pe rețelele de socializare, arătându-le urmăritorilor săi cum își petrece timpul liber după încheierea sezonului TV. În dreptul fotografiilor, vedeta a transmis un mesaj sincer despre cât de importantă este atenția acordată individual fiecărui copil în parte, mai ales atunci când ai o familie numeroasă.

Ruxandra Luca – vacanță Sardinia (4)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

„Explorăm Sardinia împreună. Mă bucur că am venit doar noi doi aici, am trăit niște experiențe frumoase împreună, pentru prima dată și ne-am apropiat și mai mult. Timpul unu la unu cu fiecare dintre copiii mei face minuni. Mulțumim, Sardinia pentru bucurii și micii noastre găști de prieteni pentru întreaga experiență împărtășită cu noi!”, a scris prezentatoarea TV pe rețelele de socializare.

Ruxandra Luca s-a întors în echipa „Super Neatza” la Antena 1

Ruxandra Luca a revenit în luna mai în echipa emisiunii Super Neatza de la Antena 1, după perioada tensionată provocată de apariția unor imagini controversate în spațiul public. Prezentatoarea a reapărut la TV și a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut în ultimele săptămâni, după apariția unor imagini publicate de Cancan. Materialul respectiv a stârnit numeroase reacții și comentarii în mediul online, multe dintre ele legate de viața personală a vedetei.

Ce a spus Ruxandra Luca despre perioada dificilă

Ruxandra Luca a mărturisit că acele săptămâni au fost extrem de grele și că situația i-a afectat nu doar pe ea, ci și pe oamenii apropiați. Vedeta nu a intrat în detalii despre imaginile apărute în spațiul public, însă a recunoscut că perioada prin care a trecut a fost una dificilă din punct de vedere emoțional. Revenirea sa în emisiune a fost marcată și de susținerea colegilor din platou.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Unica.ro
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Elle.ro
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
gsp
Artista faimoasă din România se iubește cu un fotbalist mai tânăr cu 13 ani » Fiul ei joacă la FCSB: „Felicitări, campionul meu!”
GSP.RO
Artista faimoasă din România se iubește cu un fotbalist mai tânăr cu 13 ani » Fiul ei joacă la FCSB: „Felicitări, campionul meu!”
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
GSP.RO
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
Parteneri
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
Avantaje.ro
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
SURSE Noile condiții puse de Bolojan pentru a vota un guvern
Adevarul.ro
SURSE Noile condiții puse de Bolojan pentru a vota un guvern
Tenismena română s-a căsătorit în mare secret. Cine este alesul inimii
Fanatik.ro
Tenismena română s-a căsătorit în mare secret. Cine este alesul inimii
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
O echipă Observator a intrat în baza "vânătorilor" de drone. Cum arată misiunile piloţilor de F-16
ObservatorNews.ro
O echipă Observator a intrat în baza "vânătorilor" de drone. Cum arată misiunile piloţilor de F-16
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Parteneri
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
GSP.ro
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
Artista faimoasă din România se iubește cu un fotbalist mai tânăr cu 13 ani » Fiul ei joacă la FCSB: „Felicitări, campionul meu!”
GSP.ro
Artista faimoasă din România se iubește cu un fotbalist mai tânăr cu 13 ani » Fiul ei joacă la FCSB: „Felicitări, campionul meu!”
Parteneri
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care au salvat Reactorul 2 de la Cernavodă
Mediafax.ro
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care au salvat Reactorul 2 de la Cernavodă
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Redactia.ro
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori
KanalD.ro
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori

Politic

Parteneri
Marius Mitran, despre Odiseea Universității Craiova: „Noduri, semne și ratări”
Fanatik.ro
Marius Mitran, despre Odiseea Universității Craiova: „Noduri, semne și ratări”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online