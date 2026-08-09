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„Legea împotriva dezinformării trebuie adoptată! Am depus-o în Parlament în 2025. A trecut tacit de Senat şi este blocată la Camera Deputaţilor. E prea mult. Astăzi, o ambulanţă aflată în misiune de salvare a fost atacată pentru că oamenii au crezut un video pe TikTok în care li se spunea că este „ambulanţa neagră” care fură copii. Aici nu mai vorbim doar despre o ştire falsă pe Internet. Vorbim despre o minciună care a ieşit din telefon şi a ajuns în stradă, transformându-se în violenţă împotriva unor oameni aflaţi într-o misiune de salvare”, a scris ministrul pe Facebook.

Dezinformarea online este o problemă globală în creştere, amplificată de algoritmi care propagă informaţii false cu rapiditate. Miruţă subliniază că România trebuie să adopte soluţii moderne pentru a combate fenomenul, fără a afecta libertatea de exprimare.

El explică faptul că lupta împotriva minciunilor răspândite pe Internet nu poate fi dusă prin sesizări individuale către instituţii precum ANCOM sau CNA, deoarece „Internetul este infinit mai vast decât orice registru în care se trece cu pixul câte o sesizare”.

Ministrul propune o abordare bazată pe tehnologie pentru a contracara efectele negative ale algoritmilor care favorizează răspândirea dezinformării. „Soluţia împotriva algoritmilor care propagă astfel de dezinformări este tot cu algoritmi. Tehnic, soluţia există. Trebuie doar transpusă în legislaţie, fără să atingem libertatea de exprimare”, afirmă Miruţă.

„Domnule Grindeanu, nu pentru că este legea mea, ci pentru sănătatea acestei ţări: vă rog să puneţi pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor proiectul de lege şi să îl adoptăm. Îl amendăm împreună, astfel încât să fie contribuţia întregului Parlament. Vă voi recunoaşte public meritele pentru adoptarea unei astfel de iniţiative. Dar haideţi să nu mai aşteptăm următoarea victimă” mai scrie Radu Miruță pe Facebook.

Ministrul atrage atenţia că dezinformarea nu mai este doar un fenomen virtual, ci are consecinţe grave în lumea reală. „Şi dacă noi, statul, nu învăţăm să combatem cu instrumente moderne o problemă creată de tehnologie, alţii vor continua să folosească tehnologia pentru a face rău României”, avertizează Miruţă.

Și Colegiul Medicilor din România a reacționat duminică după cazul ambulanței atacate cu topoarele. Șoferul autosanitarei, care a suferit răni la ochi, a fost internat şi dus de urgenţă în sala de operaţie, deoarece i-a fost afectată corneea.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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Mihai2310 09.08.2026, 18:34

Grindeanu+psd (tanda&manda) au o durere în rect vis-à-vis dezinformare...Ei o folosesc 10x/min. Să-şi bată cuie-n tălpi?.... Hahahaha...

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